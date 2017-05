La consellera de Treball reclama una "sortida digna" pels treballadors de Codorniu afectats per l'ERO

La consellera de Treball, Dolors Bassa, espera que els 81 treballadors de Codorniu afectats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que ha presentat la direcció de l'empresa "tinguin la sortida més digna possible". La consellera ha declinat valorar la convocatòria de vaga anunciada aquest dijous pels sindicats i justifica la decisió de l'empresa, què davant un canvi de model orientat a la producció de vins i caves de més qualitat, ara necessitarà menys personal. En aquest sentit, Bassa ha anunciat que ja la pròxima setmana es convocarà una taula mixta del sector del cava per analitzar el seu futur en tot el seu conjunt: "Això no és quedarà a Codorniu i afectarà a tot el sector. Necessitem productes de més qualitat i els treballadors de marques de menys prestigi hauran de fer un canvi".

La vaga dels treballadors de Codorniu està anunciada pels dies 25 i 31 de maig, tot i l'acostament de posicions entre empresa i treballadors, que després de la darrera reunió d'aquest dijous van reduir el nombre d'afectats per l'ERO, de 93 a 81 treballadors. El que separà les parts és ara l'acord pel que fa a les indemnitzacions i prejubilacions.

Com ha recordat la consellera, l'ERO s'emmarca en el pla estratègic anunciat per l'empresa el 2015, que preveu deixava de produir per a marques blanques a l'estranger –representa el 20% de la producció i el 5% de les vendes. El gruix dels acomiadaments previstos són a les caves de Sant Sadurní d'Anoia, però també n'hi haurà a la seu administrativa d'Esplugues de Llobregat, a Raimat Lleida i a una finca agrícola de Poblet.