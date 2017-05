Un concurs de fotos a Instagram convida els ribetans a vestir-se d'indians

Amb l’objectiu d’afavorir una participació activa de la població i dels visitants en el marc del Retorn dels Indians i el 12è Agromercat, s’ha organitzat un concurs de fotografia a Instagram que anima a totes les persones assistents a l’esdeveniment a Ribes els dies 2, 3 i 4 de juny a vestir-se d’època i a fer de reporters. Per això hi haurà dues categories: una primera on es podran penjar fotos (individuals o en grup) amb el hashtag #IndiansRibetans i la condició d’anar vestit d’indià (amb roba de color blanc i detalls de l’època, barrets tipus Panamà de palla, armilles, faldilles llargues, mocadors de seda, para-sols, etc.); i l’altra, amb el hashtag #RetornIndians, per a imatges artístiques de qualsevol de les activitats incloses en el programa d’activitats oficial.

La foto més votada serà la guanyadora de la seva categoria i tindrà de premi una invitació per a dues persones per viure l’experiència de la Casa Bacardí a Sitges.

Per participar, cal fer-se seguidor o seguidora del perfil de Sant Pere de Ribes a Instagram i compartir una fotografia amb el hashtag que correspongui (#IndiansRibetans o #RetornIndians, segons el cas). Les persones participants podran fer-ho en les dues modalitats establertes a la vegada, diferenciant les seves instantànies amb el hashtag que els hi correspongui per categoria.

El període per penjar les instantànies serà del 2 al 4 de juny de 2017, però hi haurà temps per votar les fotografies fins a l’11 de juny. El dia 14 de juny es donarà a conèixer la persona guanyadora del concurs en cadascuna de les seves modalitats i es comunicarà públicament a les xarxes socials de l’Ajuntament: Instagram, Twitter i Facebook.

Les bases completes.