El sector químic de l'Anoia alerta que falten professionals formats per cobrir els llocs de treball

El sector de la indústria química de la comarca de l'Anoia i l'Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) alerten que falten professionals formats per cobrir l'oferta laboral que generen la seixantena d'empreses relacionades amb el sector químic que hi ha al territori. Segons les dades d'un estudi sobre inserció laboral realitzat per l'EEI, el 100% dels alumnes que el curs passat van estudiar el Grau d'Enginyeria al Campus d'Igualada tenen feina i un 64% ja treballaven abans d'acabar els estudis. Tot i aquest índex d'inserció, el sector químic alerta que queden places per cobrir perquè la indústria química "necessita incorporar constantment enginyers". A aquesta crida també s'hi ha sumat el Gremi de Blanquers d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA). Per aquest motiu, a les portes del període de preinscripcions, fan una crida als joves d'arreu de Catalunya perquè es matriculin a aquests estudis.

Des del sector químic asseguren que estudiar Enginyeria Química és una aposta de futur, ja que els alumnes tindran una gran varietat de sortides professionals i podran triar en quin sector es volen especialitzar. A més, asseguren, es tracta de "feines qualificades amb una molt bona escala salarial –amb sous per sobre la mitjana de la indústria- i que permeten treballar prop de casa però amb possibilitat de viatjar, ja que les indústries químiques de l'Anoia són un referent arreu del món".

L'Anoia compta actualment amb més d'una seixantena d'empreses del sector químic que necessiten incorporar professionals formats. El sector adober el formen una trentena d'empreses, a les quals cal sumar-hi les 25 empreses del sector químic i les 10 empreses del sector paperer que realitzen processos químics.

De fet, el conjunt de les empreses de la comarca ja van manifestar al llarg del 2016 la manca de personal qualificat com un dels principals handicaps per al seu creixement, tal i com es va posar de manifest al document 'Empresa i Progrés' editat per la UEA a partir del resum de les 17 trobades sectorials i territorials organitzades durant tot l'any, al qual hi van participar més de 350 representants d'empreses.