Vilanova ret homenatge al seu llegat pagès amb el Mercat Noucentista de la plaça de les Cols

La plaça de les Cols de Vilanova i la Geltrú va acollir ahir diumenge, una nova edició del Mercat Noucentista. Es tracta de la principal acció de la Festa de Sant Isidre que organitza l'Associació de Festes de Sant Isidre de Vilanova i la Geltrú, amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat.

El Mercat Noucentista de Vilanova i la Geltrú es caracteritza sobretot perquè es poden adquirir verdures de temporada, hortalisses, ous i flors a preus molt econòmics. Com ja es tradicional, per poder adquirir-les, va caler bescanviar euros per bitllets antics de pesseta que facilitava la mateixa organització. Les existències de verdures i hortalisses de temporada es van pràcticament exhaurir en poc més de dues hores. Cal afegir que a aquesta edició també va participar Temps de Vi que, a més de presentar el nou cartell i donar informació de la fira, va oferir a tots els assistents la possibilitat de beure vi, de la D.O. Catalunya, en porró.

També va participar al Mercat Noucentista el productor local de cervesa Artesana, La Font del Diable, i el distribuïdor local de vins i caves Catalans 12D.O.'s que va anunciar que en breu obria botiga a la plaça de les Casernes. També hi participaren les parades del mercat del centre de Formatges francesos artesans El Chalet, i la Cansaladeria Martínez. A tot això cal sumar que els establiments socis de l'Associació Plaça de les Cols, van a oferir el Vermut Noucentista amb motiu de la celebració del Mercat.

Les diferents activitat previstes van comptar amb la presència d'un gran nombre de públic, ja fos a l'hora del conte, a l'esmorzar noucentista, o a la rifa. L'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, i el regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació, Juan Luís Ruiz, no es van voler perdre aquest esdeveniment i van participar de totes les activitats programes.