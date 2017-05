El sector del cava es promociona a Bèlgica, el seu principal importador mundial

Bèlgica és el principal importador de cava al món, i aquest dilluns el sector és a Brussel·les per intensificar encara més la seva presència al país. El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha participat a l’acte ‘Catalan Wines’ de la capital europea, on s’han posat en contacte un grup de cellers catalans productors de vins i cava amb importadors, distribuïdors, sommeliers i restauradors belgues. “La qualitat-preu del cava és molt bona, i hi ha molts cellers joves a Catalunya on la qualitat i la varietat de raïm s’estan desenvolupant, i això és bo”, ha destacat el Millor Sommelier de Bèlgica, Benoit Couderé, que és també el responsable de totes les importacions de vins i caves del grup Carrefour.

“La gent pren cava com a vi regular o espumós a casa, i el preu del xampany és tres vegades més car per la mateixa qualitat”, ha destacat Couderé, que ha remarcat que tot plegat fa “més fàcil” que els consumidors escullin el producte català.

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha destacat que és “important” posar en contacte els productors i cellers catalans amb “els principals canals de distribució i venda del mercat Bèlgica”, així com també amb “el circuit de botigues gourmet i restauració”.

Davant de la producció de cava en altres comunitats autònomes, el conseller Baiget ha dit que la DO Cava està “prenent iniciatives per elevar la imatge del que és la beguda cava al món”. “Quan es fan tasts a cegues, acostumem a guanyar a d’altres regions vitivinícoles del món, i ara es tracta d’ajudar a diferenciar la producció de major qualitat”, ha explicat.

“Més del 70% dels cellers que participen en aquest tipus d’actes s’emporten contractes”, ha destacat el conseller Baiget, que ha remarcat que es vol “potenciar” el mercat belga, que a més de ser el que importa més ampolles de cava del món, és també “el tercer país importador del sector del vi català, després d’Alemanya i els Estats Units”.

“Nosaltres fa anys que treballem a Brussel·les”, ha explicat en Francesc Domínguez, del Celler Mas Parellada, del Penedès. “Estem centrats bàsicament en l’exportació, el 95% de la nostra producció se’n va fora, a Alemanya, els Estats Units, el Japó, i aquí, també”, ha remarcat. Segons Domínguez, actes com el de ‘Catalan Wines’ d’aquest dilluns a Brussel·les van “molt bé” per promocionar el producte a l’exterior. El cava, ha indicat, és “un molt bon producte gràcies a la bona terra i el bon clima” de Catalunya i al seu “preu molt competitiu”. “Tenim or líquid”, ha destacat.

Promoció empresarial

El conseller d’Empresa i Coneixement també serà dimarts a la cimera empresarial europea de Brussel·les, la European Business Summit, on donarà a conèixer el Global 3D Printing Hub, la nova infraestructura industrial que acollirà Catalunya i que ha de servir de referent mundial en l’àmbit de la tecnologia d’impressió 3D. Baiget ha explicat que durant l’acte explicarà els “actius” de Catalunya com a país “perquè les empreses que vulguin implantar-s’hi ho puguin fer”: La trobada, similar a la que es va fer a la seu del Financial Times a Londres, comptarà amb la presència de companyies “basades a Brussel·les però que miren a l’entorn europeu per ubicar-hi una segona seu”.