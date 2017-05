La fira ExpoNadó de Vilanova tindrà una Zona Solidària a favor de Creu Roja i Mans Unides

ExpoNadó és la fira de bebès a l'aire lliure i gratuïta més important de Catalunya. Es realitza a la rambla Principal de Vilanova i la Geltrú els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017 i es caracteritza per oferir a tots els seus visitants la possibilitat de viure un cap de setmana diferent, divertit i molt emotiu gràcies al conjunt de cursos, tallers, xerrades, actuacions, concursos, sorteigs, animacions infantils i moltes altres activitats pensades només per al divertiment dels seus visitants.

Gràcies a Serveis Mèdics Penedès (SMP) s'ha fet realitat una de les iniciatives que més il·lusió feia a l'organitzadora de la fira, Mayra Adell, que feia temps que hi dedicava esforços. Aquesta empresa de salut penedesenca amb centres mèdics a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní, Vendrell i Gelida, ha decidit fer un pas endavant i aportar el capital necessari per a què diferents associacions, sense ànim de lucre, com Creu Roja i Mans Unides puguin tenir presencia a la fira i donar a conèixer la seva tasca.

En aquesta Zona Solidària · SMP, tindrà lloc un esdeveniment prou important on es demana la participació de tothom. Hi haurà un espai amb tres bicicletes estàtiques i, sota l'etiqueta #JOSOCSOLIDARI, Serveis Mèdics Penedès aportarà a una causa solidària 1 € per cada persona adulta que pedali només dos minuts i 2 € si el que ho fa és un nen petit.

Així doncs, es vol convidar a tothom qui vagi a ExpoNadó, a gaudir d'una ciutat com Vilanova i la Geltrú, d'una fira única com ExpoNadó i, també, en col·laborar a fer un món millor.