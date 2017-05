Arriba una pesquera de més de 4 tones de tonyines vermelles al port de Vilanova

Aquest dimarts al matí ha arribat una nova pesquera de tonyina vermella al port de Vilanova i la Geltrú que ha captat l'atenció per la seva espectacularitat. Han estat 23 exemplars de tonyina que han superat les quatre tones de pes. La barca que ha realitzat la pesquera ha estat la Port de Vilanova, la mateixa que la setmana passada va capturar tres exemplars gegants que van fer mig tona de pes.

L'espectacularitat de la pesquera torna a posar de manifest la riquesa del litoral del Garraf, però també serveix perquè el sector denunciï les limitacions amb les que es troben els pescadors locals. I és que les quotes que limiten les pesqueres d'aquesta espècie fa que aquesta barca ja només pugui capturar aquest any tres tones i mitja de tonyina vermella més, que segons destaca el patró de l'embarcació, Antonio Mullor, s'assoleixen en una única jornada més.

Així que la temporada es complica per aquesta embarcació en particular, però per qualsevol embarcació dedicada a la pesca de tonyina vermella a l'Estat, ja que quan assoleixen la quota màxima, ja no poden retenir cap exemplar al vaixell. Antonio Mullor insisteix que diàriament es llencen al mar desenes d'exemplars de tonyina vermella "per una mala política pesquera" i que el monopoli que fan tres gran empreses a l'Estat està ofegant el sector, que podria tenir una situació econòmica menys crítica si pogués pescar tonyina vermella, que hi ha en excés al territori.