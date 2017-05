La Nit de la Gastronomia de Vilanova ret homenatge a Miquel Gatell, Julián Mansilla, Santi Coll i Abraham Martínez

Llegeix la crònica de J. G. Roso

Els set plats que es van presentar a la III Edició de la Nit de la gastronomia es podran demanar al llarg d'un mes al restaurants que els van crear. Es tracte la Coca d'all cremat de bròtola amb cruixent de gamba blanca, tomàquet sec i perfum d'alfàbrega, del restaurant Really?; del Canaló de moixina, gamba blanca de Vilanova i crema de pèsols de temporada, del restaurant de La Daurada Beach Club; les Croquetes casolanes de sèpia, de La Cava; la Rillete d'emperador i encurtits amb pa de gambes y olives de kalamata, del restaurant Stirling; l'All cremat de seitons, de La cuina del Petit; les Sardines en escabetx de cava amb mousse d'albergínia fumada, del restaurant 6QU; el pop blanc amb melmelada de ceba, tomacó confitat i all i oli d'alls tendres, del restaurant El Dinou Can Cabanyes; i les Llunes de Vilanova (amb sorpresa), de la Pastisseria Abraham.

La tercera edició de la Nit de la Gastronomia va aconseguir aplegar la xifra rècord de 250 comensals al restaurant de La Daurada Beach Club dijous passat. L'acte va estar organitzat pel Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i la col·laboració de la Confraria de Pescadors; el Celler de Viticultors, l'Associació d'Espigalls, el Forn de Sant Onofre, Temps de Vi, Estació Nàutica Vilanova, La Daurada Beach Club, Destil·leries MG, Cafès Vilanova – Patates Piqué, Diari de Vilanova, Eix Diari, i Canal Blau Televisió i Ràdio

El menú degustació d'aquesta Nit de la Gastronomia va néixer de la proposta de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú de retre homenatge a les quatre arts pesqueres que es fan servir a la ciutat: arrossegament, llum, arts menors i palangre. La Confraria, per tal de donar a conèixer alguns peixos desconeguts, o no prou apreciats, proposà la bròtola, el pop blanc i la gamba blanca en arrossegament; la sardina, el sorell i el seitó en l'art del llum; la sípia en les arts menors; i finalment la moixina o l'emperador, en el palangre.

A més la Nit de la Gastronomia també va servir per homenatjar a aquelles persones que, per la seva trajectòria personal o professional, han treballat per la difusió i el manteniment de la gastronomia de la ciutat. Els guardonat enguany han estat Miquel Gatell, Julián Mansilla, Santi Coll i Abraham Martínez. Tots quatre van rebre un diploma de record de l'homenatge, i una titella amb el seu rostre, obra de l'artista vilanovina Eva Bolaño. Els premis van estar lliurat per l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras; pel Diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Miquel Forns; pel regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació, Juan Luís Ruiz; i pel president del Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú, Jaume Martí.