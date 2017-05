Llum verda a la V Festa del Xarel.lo a la vora del mar, a Cunit

El proper dissabte 17 de juny, Cunit acollirà la V Xarel·lada al Penedès Marítim, la única Festa del Xarel·lo a tocar del mar. Aquest és el cinquè any que el municipi ofereix un espai de trobada de vins de la varietat Xarel·lo acompanyats d'un bon tast dels restauradors del municipi i de pastissers locals.

La iniciativa va néixer l'any 2012 de la mà de la sommelier cunitenca Carme Garcia juntament amb la regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit amb l'objectiu de crear un espai de reconeixement al vi del Penedès i en particular al Xarel·lo.

La Xarel·lada es celebra a la vora del mar, precisament amb la voluntat de promocionar el vi com a producte autòcton de la regió del Penedès que combina interior i costa.

L'emplaçament del tast i de la mostra de xarel·los serà al Passeig Marítim, entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca. Aquesta edició compta amb la participació de L'Arrosseria, Pizzeria Mistral, Ronsito Gastrobar, Bar Travesas-Casa Carmiña da Castañeira, Forn i Pastisseria Casas i Forn i Pastisseria Vilamajó.

El Xarel·lo provindrà dels 11 cellers elaboradors CASTELLROIG, CLOT DE LES SOLERES, FINCA VILADELLOPS, HEREDAT MONT RUBI, JANE VENTURA, JOAN RUBIO, LOXAREL, MAS CANDI, PARTIDA CREUS, TORRE DEL VEGUER i UN SOL CEL.

Jaume Casañas, regidor de Turisme i Patrimoni, explica que "La V Xarel·lada serà una realitat el proper dissabte 17 de juny, tindrem la xerrada amb el Dani López, interessant com sempre, la visita a les úniques vinyes tan properes al mar, com són les que tenim a Cunit; Comptarem amb 11 cellers i unes 15 varietats de xarel·lo, tot plegat en un escenari incomparable i la complicitat de restauradors i pastisseries de Cunit. Gràcies a la Carme Garcia per compartir amb tots la seva passió i gràcies al Consorci d'Enoturisme Penedès per entendre la realitat del Penedès Marítim i per ajudar-nos a consolidar al territori aquesta iniciativa com a referent de la cultura enoturística del Penedès a la Costa. Espero que aquesta edició ens torni a deixar tan bon gust com les anteriors".

Iniciativa inèdita al Penedès Marítim

Amb aquesta activitat es continua apostant per a consolidar la marca PENEDÈS MARÍTIM, vinculant la imatge del territori a un concepte territorial com és el Penedès, carregat de valor afegit. Enguany, vinculats amb el Consorci d'Enorturisme Penedès, que conjuga la promoció turística amb les potencialitats del món del vi.

Programa

Les activitats d'aquesta V Festa del Xarel·lo començaran amb la Conferència - col·loqui 'La història del Xarel·lo', a partir de les 10.30h, a càrrec de l'arqueòleg Dani López i de Joan Rubió, del Celler Tiques.

Dani López és llicenciat en Història Antiga per la Universitat de Barcelona. Arqueòleg professional especialitzat en estudis paleocarpològics dintre de la disciplina de l'arqueobotànica. Des del 2005 ve participant com a codirector en el jaciment protohistòric de la Font de la Canya a Avinyonet del Penedès, lloc on s'han localitzat les llavors de raïm més antigues, segle VII a C, mai trobades fins ara a Catalunya)

En acabar, sobre les 12.00h, es farà una sortida en bus per a conèixer les vinyes de Cunit que produeixen vi amb raïm de la varietat xarel·lo i dos dels elements patrimonials més importants del municipi: el jaciment iber del Fondo del Roig i la Masia Cal Pla.

A les 13h tindrà lloc el Tast amb Xarel·lo, al 'xiringuito' del restaurant L'Arrosseria pels assistents a la ponència. Cal inscripció prèvia a turisme@cunit.cat.

I ja per la tarda, a partir de les 20h i fins les 23h, es podrà visitar i gaudir de la Mostra de Xarel·los de bodeguers del Penedès amenitzats amb música i tast de tapes dels restauradors i pastissers locals participants.

Preu del tiquet: 12€, que inclou 3 copes de vi + 2 tapes + 1 postre + copa de regal.