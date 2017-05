S'inicia el procés de licitació dels quioscos dels parcs de Ribes Roges i de Gumà i Ferran de Vilanova

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha iniciat la tramitació administrativa de la licitació per a la concessió dels quioscos ubicats al parc de Ribes Roges i al parc de Gumà i Ferran de VNG. El Plec de licitació d'ambdós quioscos, publicats al BOP i al perfil del contractant del web municipal www.vilanova.cat, especifica els requisits per tal de concórrer a la licitació per procediment obert.

La concessió, que té un termini de 10 anys prorrogables a dos anys més, té per objectiu la gestió i explotació d'aquests quioscos i de l'espai públic annex. El termini per presentar les ofertes finalitza el 15 de setembre de 2017.