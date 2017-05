Arrenca a Sitges la trobada anual del Cercle d'Economia amb el president Carles Puigdemont

El president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, ha manifestat davant el president Carles Puigdemont en l'acte d'inauguració de la XXXIII Reunió Cercle d'Economia, que la ''incipient recuperació de l'economia es podria ''truncar'' per la política. Brugera ha demanat a Puigdemont que ''s'acomodi al marc legal'' i dediqui el màxim esforç per canalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya per la ''via de la negociació i la transacció''. El president ha dit que aquesta predisposició també li demanarà al president Mariano Rajoy en la jornada de cloenda de la Reunió del Cercle el dissabte pròxim. Brugera, ''sense qüestionar la negativa anunciada d'anar el Congrés'', ha demanat a Puigdemont que vagi al Congrés dels Diputats per més enllà de ''referèndum si o no'' obri noves vies de diàleg per ''explorar'' solucions per aquest encaix dins del marc parlamentari, on ''hi ha la sobirania'' espanyola.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorat la carta del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en què ha tancat la porta a un referèndum pactat. "No és la resposta que esperàvem ni serveix per resoldre i encarrilar la resolució del conflicte", ha afirmat en el seu discurs en el marc de la inauguració del Cercle d'Economia a Sitges. Després que tant Rajoy com el president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, hagin demanat a Puigdemont que vagi al Congrés, el president de la Generalitat ha respost que la cambra baixa pot ser un "mal amic" i ha recordat que s'hi ha debatut i votat la situació de Catalunya "multitud de vegades". "Si es tracta d'un camí que ja hem recorregut o una falsa drecera no estem fent un servei al bé comú", ha insistit vinculant la via del Congrés a un acord previ entre els governs.