Luis de Guindos afirma a Sitges que la independència tindria un ''impacte extremadament negatiu'' pels catalans

El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, s'ha referit al conflicte català davant la Reunió Cercle d'Economia per assegurar que la independència de Catalunya tindria ''un impacte extremadament negatiu en la societat catalana'' que el govern espanyol ''no deixarà que passi''. De Guindos ha afegit que el populisme que ha sorgit en el món polític es caracteritza per identificar un enemic exterior i per defensar solucions simplistes que un cop aplicades porten a la ''melancolia'' i ''molts cops a l'empobriment''. El ministre ha reconegut que l'economia espanyola segueix sent ''vulnerable'' pel fort volum d'endeutament exterior que arrossega i que davant una pèrdua de confiança del mercats comportaria una translació al cost del finançament d'aquest deute.

El ministre d'Economia i Competitivitat s'ha referit al conflicte català en una ocasió en el torn de preguntes dins de l'auditori de la Reunió Cercle d'Economia i un parell de cops més en una atenció a mitjans després de finalitzar la seva intervenció.

Davant els empresaris de l'auditori, De Guindos ha recordat que en matèria de ''legalitat'' el president del govern espanyol ja havia donat resposta en la carta que s'ha conegut aquest dijous i on el president espanyol ofereix al president Carles Puigdemont que vagi al Congrés dels Diputats a presentar la seva proposta sobre el conflicte de Catalunya.

Tot i això, i fora de l'àmbit de la legalitat, De Guindos ha volgut parlar sobre la racionalitat i ha manifestat que la independència de Catalunya ''tindria un impacte extremadament negatiu en la societat catalana'', cosa que el ''govern espanyol no deixarà que passi''.

En el mateix marc de la resposta al conflicte català, De Guindos ha reflexionat sobre els populismes que han irromput en la política aquests últims anys i ha explicat que els moviments populistes d'arreu del món es caracteritzen per identificar un enemic exterior i per donar solucions simplistes.

El ministre ha afirmat que en el països on els populistes han arribat al poder han provocat desafecció i desànim perquè ''l'enemic no sempre està fora i les receptes simplistes porten a la melancolia i molts cops a l'empobriment''. Dit això, el ministre s'ha dirigit als empresaris del Cercle d'Economia per assegurar-los que forà de l'estat espanyol no hi ha ''la més mínima possibilitat que es reconegui la secessió'' de Catalunya.

Ja fora de l'auditori, a preguntes del periodistes el ministre ha insistit que independència de Catalunya podria suposar una caiguda del PIB del 30% com a conseqüència de l'impacte que tindria per l'economia catalana la sortida de la unió econòmica i monetària europea.

El titular d'Economia també ha manifestat que en la breu trobada que ha mantingut amb el president Carles Puigdemont pocs abans de la seva conferència, no havien parlat del conflicte català ni de la carta enviada pel president espanyol. En la reunió s'ha parlat de l'economia mundial, de l'espanyola, de la catalana ''i de tecnologia'', ha dit el ministre.

En relació amb l'economia espanyola, el ministre ha reconegut que l'activitat econòmica espanyola es troba en una ''cruïlla''. De Guindos ha assegurat que l'economia espanyola segueix sent vulnerable per l'alt endeutament exterior que arrossega i que qualsevol ''pèrdua de confiança'' davant els mercats es traduiria en una translació als costos de finançament no només del sector públic sinó també del finançament de les empreses i de les famílies espanyoles.

Luis de Guindos assegura que l'economia ''accelera'' al segon trimestre

El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, ha assegurat que amb les dades que es disposen del segon trimestre es pot afirmar que l'economia espanyola ''accelera'' el seu ritme de recuperació i es pot afirmar que de ben segur aquest segon període de l'any registrarà un creixement intertrimestral per sobre del 0,8% que s'ha pogut veure en el primer trimestre. En una atenció a mitjans, després de la seva intervenció davant els membres del Cercle d'Economia, De Guindos ha defensat que amb aquest bon ritme del segon trimestre l'economia espanyola ''serà difícil que creixi menys del 3%'' a final d'any. En la seva intervenció davant el Cercle d'Economia, De Guindos ha anunciat mesures per part del govern espanyol per incrementar la dimensió de les empreses.

De Guindos ha assegurat que ''el segon trimestre no només tindrem un creixement superior'' al registrat en el primer trimestre en termes intertrimestrals sinó que ''serà difícil'' que al final de l'any l'economia ''creixi menys del 3%''.

El ministre ha fet referència en la seva intervenció les dades que s'han conegut aquest dijous per part de l'Institut d'Estadística espanyola i ha reconegut el bon ritme de creixement de l'economia, del 0,8% en taxa intertrimestral, però especialment ha destacat que el principal component del PIB espanyol que millor està responent és el de les exportacions.

De Guindos també ha defensat la necessitat d'augmentar la dimensió de les empreses per poder fer més competitiva l'economia espanyol i ha recordat que el govern espanyol està treballant en una bateria de mesures per incrementar aquesta dimensió mitjana de les companyies espanyoles.

Un altre fet rellevant de les xifres anunciades per l'Institut Nacional d'Estadística é el bon ritme de creixement de l'ocupació que en el primer trimestre ha recollit un increment interanual del 2,5% que traduït en xifres absolutes suposen 435.000 nous llocs de treball, xifres que són ''sostenibles'' en el temps, ha reblat.