El Premi Nobel d'Economia, Jean Tirole, defensa a Sitges la Renda Garantida

El Premi Nobel d'Economia 2014, Jean Tirole, ha defensat aquest divendres des de les jornades anuals del Cercle d'Economia l'aprovació d'una Renda Garantida de Ciutadania, sempre i quan aquesta es "calibri" amb un programa d'incentius per trobar feina. El també president de la Tolouse School of Economics (TSE), ha recordat que aquest sistema de prestació s'aplica a altres països per garantir una "societat digne", però ha advertit que cal englobar-la en un conjunt de mesures fiscals que garanteixin una xarxa "segura" per al conjunt de la ciutadania. D'altra banda, Tirole, autor del llibre 'L'economia del bé comú', s'ha dirigit a l'empresariat fent una crida a "protegir" els treballadors abans que els llocs de treball. L'objectiu, ha assenyalat, és garantir que l'ocupació no es ressentirà, a curt termini, dels efectes de la revolució digital.

Jean Tirole s'ha posicionat a favor de la implantació d'un sistema de renda bàsica per a les famílies sense ingressos, tal com han aprovat recentment les entitats del Tercer Sector amb el Govern per a què el Parlament pugui donar-hi el vistiplau durant els propers mesos. Tirole ha recordat que països com França disposen d'aquest tipus de prestacions, si bé ha defensat la necessitat que es "calibrin" amb un sistema d'incentius per trobar feina i que garanteixin la "dignitat" de la societat.

Amb tot, el Premi Nobel d'Economia també ha admès les dificultats amb què topen els responsables polítics per aconseguir aquest equilibri, donat que caldria fer "experiments" per regions, en funció de les necessitats de l'atur. Amb tot, ha indicat, el sistema d'incentius és el mateix pel conjunt de l'estat i això no permet fer cap modulació per zones.

Primer, el treballador

D'altra banda, Tirole ha assegurat que el "primer principi" per solucionar les debilitats del sistema econòmic rau en "protegir el treballador, i no el lloc de treball". A parer del president de la Tolouse School of Economics, la revolució digital dels propers anys "destruirà" llocs de treball de forma "ràpida", i la protecció dels treballadors és la manera d'anticipar-se a aquesta situació.

En aquest sentit, Jean Tirole ha defensat la necessitat d'aprovar una reforma del mercat laboral on es beneficiï o penalitzi les empreses en funció dels contractes dels seus treballadors. Així, proposa que les empreses que acomiadin part de la seva plantilla hagin de pagar impostos més elevats i, per contra, es rebaixin els impostos a aquelles companyies que mantinguin els seus treballadors.

Al mateix temps, la reforma laboral que proposada pel Premi Nobel d'Economia 2014 també inclou una reducció del sistema de contractes, eliminant el concepte de contracte 'temporal' i establint la figura del 'contracte únic', el qual tindria un sistema de drets progressius, en funció de l'antiguitat del treballador.

Tirole ha defensat aquestes mesures en el marc d'una "nova política" per prevenir així els efectes de la revolució digital. Segons el seu punt de vista, els canvis socials de la revolució digital comportaran "molts reptes" que poden derivar en "problemes socials", i ha advertit que això pot acabar comportant que els populismes es "lucrin" de la situació.

"Si volem combatre el populisme, hem de preparar-nos pels desafiaments", ha sentenciat. En aquest sentit, Jean Tirole ha estès la mà al nou president francès, Emmanuel Macron, a aplicar aquesta proposta de reforma del mercat laboral, i l'ha instat a desplegar les seves reformes estructurals durant el primer any de mandat.