Junqueras garanteix des de Sitges als empresaris que és "impossible" que Catalunya surti de la UE

El vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha participat aquest divendres a la XXXIII trobada que el Cercle d'Economia celebra a Sitges. I davant d'un auditori fonamentalment empresarial, el també conseller d'Economia i Hisenda els ha volgut garantir que Catalunya no sortirà de la UE encara que es culmini el procés d'independència. "És impossible", ha sentenciat, tot afirmant que "no hi ha cap mecanisme legal previst ni cap tractat" que prevegi "l'exclusió d'un membre" si no és a petició pròpia". En aquest sentit, ha afirmat rotund que el Govern és "profundament europeista" i que no té "cap intenció de demanar" la sortida de la UE.

Una de les preocupacions dels empresaris i representants del món econòmic presents a la conferència del vicepresident és que el procés d'independència i el full de ruta del Govern no afecti l'economia i les dinàmiques comercials, com bé han demostrat les preguntes polítiques que li han traslladat després de la seva intervenció. En aquest sentit, algun dels assistents ha plantejat el seu temor a que el procés o la independència acabi amb Catalunya fora de la Unió Europea. Junqueras, però, ha volgut deixar molt clar que aquesta possibilitat ni tan sols es contempla. "No hi ha cap mecanisme legal previst, ni cap tractat, ni cap directiva, ni cap article, ni cap apartat, ni cap línia de cap apartat de cap article, ni cap paraula, no hi ha res que prevegi l'exclusió d'un membre. Només hi ha una via possible prevista, i és a petició pròpia. I com jo asseguro, no tenim cap intenció de demanar el que no volem, i no volem deixar la UE", ha sentenciat el vicepresident, tot afegint que per tant "és impossible" abandonar la UE pel procés i, a més, "no convé a ningú". "Tranquil·litat absoluta", ha demanat i recomanat als empresaris.

Així, Junqueras ha volgut recordar que el Govern és "europeista i uns convençuts dels avantatges de formar part de la UE". I en aquest sentit, s'ha mostrat partidari de reforçar les relacions i institucions comunes", així com "d'una Europa més unida, unes institucions comunes més fortes, d'un Tresor comú que sustenti una política monetària i una moneda comunes, i d'una concertació d'al menys part del sistema fiscal".

En la línia de la millora de les relacions dins Europa que assegura que busca el Govern, el vicepresident ha explicat que l'executiu vol una Catalunya independent però "amb una magnifica relació" amb els països del seu entorn i "especialment amb Espanya, pels vincles que tenen". "I la millor manera de mantenir i garantir la millor relació és fent-ho entre iguals, sent dos estats amb els mateixos instruments", ha afegit.

Un altre dels temors dels empresaris expressat al col·loqui del Cercle d'Economia és el perill de les deslocalitzacions de companyies derivades de la por al procés sobiranista. Junqueras, però, ha negat la major i ha recordat que en els darrers dos anys s'han batut "rècords de captació d'inversió estrangera a Catalunya i rècord d'exportacions", i que aquestes dades "no serien compatibles" amb una marxa de les empreses. "En tot cas, hi ha deslocalització d'altres llocs cap a l'economia catalana", ha dit.

Per últim, i davant la recomanació que ha rebut per dialogar i parlar amb altres agents polítics, Junqueras ha reiterat que el Govern està "sempre obert a parlar i a dialogar", tot afegint que creu que "la millor manera de fer les coses és deixar que els ciutadans parlin". "Perquè sinó fos així, podria semblar que el compromís per dialogar i parlar no és per a tots. I en democràcia, això es fa votant", ha sentenciat, tot refermant que l'executiu "no renunciarà a aquest principi" i a que els ciutadans pugin "parlar amb el seu vot" en un referèndum sobre la independència de Catalunya.