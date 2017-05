Airbnb demana a Sitges "diàleg" amb les administracions per adaptar la normativa a les activitats de l'economia col·laborativa

El director general d'Airbnb a Europa, Jeroen Merchiers, i el conseller delegat de Cabify, Juan de Antonio, han coincidit aquest divendres a demanar canvis en el marc legal per donar cabuda a l'economia col·laborativa. "És un fet que les nostres empreses han crescut molt en els últims 3 o 4 anys. Com que això és un fet, la normativa ha d'aprendre d'això i no a l'inrevés; hi ha d'haver un diàleg", ha constatat Merchiers en una taula rodona a les XXXIII Jornades del Cercle d'Economia en què també hi havia Chris Kim en representació de Facebook. Tots tres han defensat davant de l'empresariat present a l'auditori que "és erroni" pensar que les companyies tecnològiques i d'economia col·laborativa busquen eludir tributs instal·lant-se a països amb poca pressió fiscal.