La Confraria del Cava culmina el seu homenatge a Girona investint el president Puigdemont

Més d’un centenar de persones van assistir ahir al vespre a l’acte d’investidura del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, com a confrare d’honor de la Confraria del Cava. Juntament amb ell, l’entitat va reconèixer destacades personalitats de la societat gironina com a confrare de mèrit. Les persones que es van investir van ser: l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president del FC Girona, Delfí Geli; el director de l’edició de Girona d’El Punt Avui, Jordi Grau; la presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers, Anna Vicens; el periodista i escriptor, Salvador Garcia-Arbós; el restaurador, Pere Massana; la capitana del Club de Bàsquet UNI Girona, Noemí Jordana i el director del Diari de Girona, Jordi Xargayó.

L’escenari de la investidura va ser el Caixafòrum de Girona, una ubicació que es va vestir de gala per acollir la celebració. En el seu parlament, el president va felicitar la Confraria per aquest “encertat maridatge entre cava, flors i Girona”, i va apuntar que el cava és un dels productes que millor representen els catalans. “A una copa de cava no li pots dir mai que no”, va dir Puigdemont, que va remarcar la importància que siguin els ciutadans de Catalunya els que li facin d’ambaixador arreu del món. Després de la investidura, els assistents a l’acte van sopar al Casino de Girona.

L’acte de reconeixement al president de la Generalitat i a la resta de personalitats estava emmarcat en l’homenatge que l’entitat cavista ha volgut retre a la ciutat de Girona, i que ja va començar el 14 de maig amb un tast popular de cava. Coincidint amb el Temps de Flors – que any rere any atrau fins la capital catalana milers de persones d’arreu- la Confraria va repartir més de 5.000 copes de cava a la rambla de la Llibertat Girona. 25 caves van participar en l’activitat, que va tenir una acollida magnífica entre els visitants.