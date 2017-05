El Vendrell contracta 13 persones aturades per a treballs de neteja, manteniment i dinamització comercial

Aquesta setmana han començat els plans d’ocupació del programa “Treball als barris 2016-2017”, a través dels quals s’han contractat 12 persones per fer tasques de neteja i manteniment d’espais públics i 1 persona per a la dinamització comercial en l’àmbit del Pla de Barris (nucli antic).



Els contractes, d’una durada de sis mesos, s’han fet a persones aturades que estan empadronades en l’àmbit del Pla de Barris del Vendrell. En aquests moments, a les instal·lacions de l’EINA, s’estan fent unes sessions de formació abans de la seva incorporació als llocs de treball.



El regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, ha explicat que “si bé en altres plans d’ocupació ens hem centrat en persones aturades més grans de 45 anys, en aquest cas un 25% dels contractes són per a menors de 29 anys perquè els joves també són un col·lectiu molt afectat per l’atur”.



Els contractes estan subvencionats amb fons europeus a través del Servei d’Ocupació de Catalunya.