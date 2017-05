Banyeres acollirà la Trobada Internacional de Harley Davidson Club Catalunya

Banyeres del Penedès ja ho té tot preparat per acollir la XXVII Trobada Internacional de Harley Davidson Club Catalunya. S'ha preparat un extens programa d'actes per a que tots els visitants puguin gaudir tant de la cultura motera HDC com de la cultura local.



L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha apostat per la cultura i el folklore municipal, per això com a novetat en els actes de la concentració actuaran les entitats culturals del municipi. El programa d’actes cultural constarà de les següents actuacions: seccions infantils i del cos de dansa de l'Esbart Santa Eulàlia, Bastoners Banyerencs acompanyats dels Grallers Els Aixarts, Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poch, Drac de Banyeres, Ball de Diables de Banyeres i els Minyons de l'Arboç. També el museu Josep Cañas romandrà obert tot el cap de setmana en horari de 11 a 14 hores per apropar als visitants l’obra del fill il·lustre de Banyeres del Penedès.

A més a més, dins dels actes de la concentració també es podrà gaudir de concerts durant els tres dies, Dj’s, shows burlesques, rutes moteres, jocs, concursos i dinar i sopar de germanor, així com food trucks i botigues biker.

El preu de les inscripcions és de 25 euros i inclou la samarreta de la concentració, brodat del 25è aniversari, cervesa de benvinguda, lliure accés a la piscina, acampada lliure i dinar i sopar del dissabte dia 10 de juny.

Durant aquests tres dies i com que es preveu una gran afluència de públic, tant l'Ajuntament de Banyeres com HDCC posaran els mitjans necessaris per tal d'assegurar una bona convivència.

Amadeu Benach, alcalde de Banyeres, ha explicat que "és una de les noves apostes per tal d'incentivar la promoció econòmica del nostre municipi, ja que els diners que s'invertiran en aquesta concentració, es revertiran dins del propi municipi". Aquesta concentració que ja s'ha anunciat a totes les revistes especialitzades de motos de tota Europa, repercutirà en que Banyeres del Penedès serà un referent a la comarca durant aquests dies, tant per al món de les motos com per a tot el turisme en general.