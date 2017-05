Facua denuncia 13 bancs per plantejar traves per presentar reclamacions per clàusula sòl

L’organització de defensa dels drets del consumidor Facua afirma que ha denunciat 13 bancs davant del Banc d’Espanya, del Ministeri d’Economia i del de Sanitat per “irregularitats relacionades amb el Reial decret llei sobre clàusules sòl aprovat el gener passat. En gairebé tots els casos, afirma l’entitat, poden haver “posat traves” als usuaris per rebre les seves reclamacions a través de la via extrajudicial imposada a la norma, segons es llegeix en un comunicat fet públic per Facua. També s’hi explica que els bancs “imposen” als consumidors un seguit d’actuacions que “dificulten” el seu dret a reclamar i que no exigeix la normativa vigent. Les entitats denunciades són Bankia, Caixabank, Abanca, Banca March, Banco Pastor, Popular, Sabadell, Laboral Kutxa, Credifimo, Banca Pueyo, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Caminos i España Duero.

Segons Facua les primeres denúncies van ser presentades precisament per aquesta organització fa dos mesos i mig, sense que el Banc d’Espanya, el Ministeri d’Economia o el de Sanitat hagin anunciat l’adopció de mesures per fer front a les “irregularitats” dels bancs.

L’organització de defensa dels consumidors també explica que en gairebé tots els casos denunciats els bancs “es neguen” a acceptar la tramitació de reclamacions que no s’hagin redactat a través dels formularis que ofereixen les seves oficines. A més, “obliguen” els usuaris a personar-se a les sucursals encara que visquin a localitats on no n’hi ha o encara que siguin persones “ancianes, malaltes o amb discapacitats que els dificulten o impossibiliten desplaçar-se”.

Finalment, Facua informa que més de 21.000 hipotecats s’han unit a la seva plataforma per assessorar-se sobre com reclamar els diners de la clàusula sòl i el cobrament abusiu de les despeses de formalització de les hipoteques. L’entitat afirma que ha començat a interposar demandes judicials en els casos que les entitats financeres “s’estan negant” a tornar tots els diners –més els interessos legals- cobrats tant per la clàusula sòl com per la formalització de les hipoteques.