La Federació Empresarial del Gran Penedès obre el teló de la Quinzena de l’Empresa

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) enllesteix la programació de la 5a edició de la Quinzena de l’Empresa. De l’1 al 15 de juny, el calendari inclou visites a les empreses Cales de Pachs (Pacs del Penedès), Garraf Maquinària (Vilanova i la Geltrú) i Consorci del Laboratori Intercomarcal (Vilafranca del Penedès); actes d’interrelació, com La Marató de la FEGP, o jornades informatives, com l’Àgora Pimes.

Aquest dijous, 1 de juny, s'enceta el cicle amb un esmorzar-col·loqui, en el cicle del Fòrum Gran Penedès, amb la participació com a ponent única de Maria Luz Bataller, directora general de la Inspecció del Treball de la Generalitat de Catalunya.



Pel mateix 1 de juny, a les set de la tarda, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, es proposa un acte acadèmic amb motiu de la signatura de conveni entre l’escola de negocis EADA i la FEGP. En aquesta sessió hi haurà una ponència marc a càrrec del professor Jordi Molina, amb el títol Època de canvi o canvi d'època.



El 7 de juny, a la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú, s'aplegarà la 6a Marató Intersectorial, amb presentacions comercials i espais de contacte per a més d'un centenar de professionals, empresaris i directius.



Divendres 9 de juny, durant tot el matí, l'agenda ens porta al Centre Àgora, a Vilafranca del Penedès, amb motiu de la 4a Convenció de la Petita i Mitjana Empresa, Àgora Pimes, organitzada per la FEGP i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Al migdia, es proposa un dinar de treball amb Joan Aregio, el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. Serà a la Torre del Gall, a Sant Cugat Sesgarrigues.



Dins de la mateixa Quinzena hi haurà lloc per a una segona sessió del Fòrum Gran Penedès, el 13 de juny, aquesta vegada al Marejol de Vilanova i la Geltrú, amb el rector de la UPC, Enric Fossas, com a ponent.