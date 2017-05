El preacord per desconvocar la vaga de Codorniu apuja les indemnitzacions i millora el pla de prejubilacions

El preacord que aquest dilluns a la nit han signat el comitè d'empresa de Codorniu amb la direcció de l'empresa cavista per evitar la vaga del dia 31 de maig engloba un increment en les indemnitzacions i millora el pla d'acompanyament de les prejubilacions. Al mateix temps, s'ha reduït una persona respecte l'última proposta d'expedient de regulació d'ocupació (ERO), de manera que finalment hi haurà 71 afectats -48 persones prejubilades i 23 extincions de contracte-. Segons ha transcendit aquest dimarts al matí, comitè i direcció han acordat que l'import de les indemnitzacions sigui de 35 dies per any treballat, amb un màxim de 26 mensualitats. Tot i que els sindicats reclamaven més diners, han admès que es tracta d'una oferta "acceptable".

Després d'una reunió de gairebé sis hores a la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat, el comitè d'empresa i la direcció de Codorniu han tancat aquest dilluns a la nit un preacord respecte les condicions de l'ERO, de manera que els sindicats han desconvocat la segona jornada de vaga prevista per aquest dimecres 31 –la primera vaga ja havia estat desconvocada després d'un acostament de posicions la setmana anterior-.

El preacord millora tant les condicions de les indemnitzacions com el pla de prejubilacions, dos esculls que havien tensat les reunions de les últimes setmanes. Pel que fa a les indemnitzacions, l'empresa ha ofert pagar 35 dies per any treballat fins un màxim de 26 mensualitats. El comitè ha aplaudit que la proposta es situa "molt per sobre" del que s'havia plantejat inicialment, ja que la direcció havia començat la negociació oferint 30 dies per any treballat, amb un màxim de 18 mensualitats.

En relació a les prejubilacions, s'hi podran acollir tots els treballadors a partir dels 56 anys. El preacord també recull un pla d'acompanyament mitjançant un conveni especial amb la Seguretat Social. Així, s'estableix una escala gradual, de manera que els treballadors prejubilats cobraran entre el 70% i el 90% del salari net i l'empresa es compromet a garantir la totalitat de la cotització a la Seguretat Social durant els primers anys. Alhora, també es preveu que, si algun treballador acomiadat amb extinció del contracte compleix els 55 anys durant aquest 2017, l'empresa assumirà el cost del conveni amb la Seguretat Social fins que compleixi els 61 anys.

Pel que fa als treballadors que han quedat fora de l'ERO, el preacord recull la jubilació parcial per a vuit d'ells a través d'un contracte de relleu. Finalment, els sindicats i la direcció també han acordat la devolució a la plantilla de la paga salarial descomptada el juny de 2013 i evitar la segregació del departament del centre de visites.

71 treballadors afectats

L'ERO de Codorniu afectarà un total de 71 treballadors, reduint la xifra inicial de 93 acomiadaments anunciats a principis de maig. El gruix d'afectats es centra a les caves de Sant Sadurní d'Anoia, amb 36 acomiadats. Pel que fa a la resta de centres de treball, hi haurà 20 afectats a les oficines d'Esplugues de Llobregat, 6 a Raimat Lleida, 7 a la finca agrícola de Riudabella (Conca de Barberà) i 2 a Nuviana (Osca).

L'origen de l'ERO rau en la decisió de la companyia de deixar de produir marques blanques per a l'estranger, amb l'objectiu de focalitzar el negoci en les gammes Premium i Prestige. Les marques per a tercers representaven un 5% de les vendes i un 20% de la producció, motiu pel qual la companyia justifica la necessitat de reduir la plantilla. Tot i que la previsió era fer aquest canvi de forma gradual fins el 2020, la decisió s'ha precipitat degut a "la realitat del mercat, on la sobreoferta exerceix una gran pressió sobre els preus", segons va assenyalar l'empresa quan va anunciar l'ERO.

El preacord que aquest dilluns a la nit han signat els representants sindicals amb la direcció de Codorniu per fixar les condicions de l'ERO es sotmetrà demà dimecres a una assemblea general on estan convocats els gairebé 400 treballadors dels diferents centres de treball. La trobada es celebrarà a Sant Sadurní d'Anoia i es preveu que s'allargui fins el migdia.