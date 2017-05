La fira Temps de Vi es presenta a l'Espai del Far i arriba amb la seva edició més gastronòmica

La fira vilanovina Temps de Vi va presentar ahir la seva sisena edició, que enguany se celebrarà el cap de setmana del 9, 10 i 11 de juny, en la seva tradicional ubicació a la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú. Ho va fer amb una festa a l'Espai del Far de Vilanova que ha donat el tret de sortida als preparatius de la mostra.



La fira arriba a aquesta sisena edició amb un èxit indiscutible de públic, i mantenint els seus elements diferencials: els tastos i maridatges a diferents espais de la localitat, així com els tastos en vaixell i els concerts que animen la fira durant tot el cap de setmana.



Tots aquests eixos es troben enguany representats al cartell, obra de l’artista Chema Peral, un il·lustrador barceloní conegut pels seus treballs al diari Ara o a fanzines com ara Colibrí. La fira, els tastos en vaixell, la zona infantil o els concerts tenen el seu propi espai en un cartell que serà la base també de tot el marxandatge d’aquesta sisena edició.



Una fira més gastronòmica

Entre les novetats més importants d’aquesta sisena edició de la fira es troben els tastos enogastronòmics, amb presència de formatges, ostres i fins i tot un tast de sobrassades. També hi haurà un espai dedicat als professionals, amb un showroom de vins tranquils i escumosos del Massís del Garraf que tindrà lloc el dilluns previ a la fira (5 de juny).



Prèviament a la fira, aquest proper divendres 2 de juny, tindrà lloc la segona edició de l’Electronic Wine Sunset, la festa de la Denominació d’Origen Catalunya destinada al públic més jove. Enguany la trobada serà a l’Espai Far (19h), on els assistents podran gaudir de la música en directe del Dj Ven to Music i de la posta de sol, tot maridat amb els vins de la DO Catalunya.



Entre els plats forts d’enguany, el primer tast que l’associació de cellers del Penedès Qalidès organitzarà divendres 9 de juny al restaurant Marejol per reivindicar els vins negres d’aquesta zona de producció, i la Festa Joves Confrares del Cava, una festa que se celebrarà dissabte 10 a la Daurada Beach Club, i que arrencarà als voltants de la mitjanit. Entre els maridatges d’enguany destaca també el sopar que el restaurant Ceferino organitzarà amb els vins i caves del celler AT Roca aquest divendres 2 de juny.



Com cada any, no faltaran tampoc els concerts als dos escenaris situats a banda i banda de la Rambla. Entre els artistes més destacats enguany: Judit Neddermann, D-Covers i Jazz de Copes. A més, el swing tindrà també un lloc destacat el diumenge a les 12h a l’escenari Nord, amb l’actuació de Los 3 Juanetes del Apocadixie, i l’exhibició de ball de diferents col·lectius.



Temps de Vi amb la cultura

Enguany, a més de donar-li un paper protagonista a la gastronomia, des de l’organització de la fira s’han volgut potenciar també els actes de caràcter més cultural, implicant a les biblioteques públiques de Vilanova amb diferents activitats. Així, a la Biblioteca Armand Cardona, aquest dijous dia 1 de juny, la protagonista serà la poesia de la mà de l’artista i poetessa Francesca Calaf i el col·lectiu poètic La lluna en un cove, que faran un recital de poemes maridat amb els vins de Vins Aviñó. A més, fins al 23 de juny, es pot visitar a la biblioteca l’exposició dedicada als Vinòmics, el projecte de la DO Catalunya que marida vins i còmics.



En aquesta mateixa línia més cultural, tant dissabte com diumenge (12h) hi haurà pintura en directe a càrrec de dos artistes locals que pintaran dues bótes de vi. Dissabte serà el torn de Ferran Ferrer Margalet a l’escenari Nord, mentre que diumenge, a l’escenari Sud, serà Lluís Amaré l’encarregat de mostrar la seva feina.



La Copa Solidària

Enguany, els organitzadors de la fira tornen a engegar aquesta campanya solidària en favor del benèfic Economat de Vilanova. Així, com ja es va fer en la passada edició, per cada copa que els assistents retornin, l’organització donarà 1€ a l’Economat de Vilanova.