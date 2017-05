La Nit de Vermuts i les Cuines i Tapes enceten el Remeiart 2017

Aquest divendres 2 de juny començarà a Santa Margarida i els Monjos una nova edició de les Cuines i Tapes del Remeiart.



Es tracta de la vessant gastronòmica del Remeiart que oferirà tapes a 3 euros i menús que oscil·len entre els 15 i els 25 euros. Tant les tapes, com els menús tenen la particularitat d’estar elaborats amb herbes remeieres, fil conductor del Remeiart. Totes les tapes es serveixen acompanyades d’una copa de vi o cava dels cellers del municipi.



L’any passat es van vendre unes 17.000 tapes i més de 500 menús en els 17 dies de celebració de les Cuines i Tapes, una xifra que va permetre generar un important moviment en el teixit comercial i lúdic de la població.



La presentació de les Cuines i Tapes del Remeiart tindrà lloc aquest divendres en un acte públic que es durà a terme a la societat La Margaridoia, a dos quarts de vuit del vespre.



Les cuines i tapes inclouran també per segon any el pa i la coca del Remeiart, que es podran trobar a les fleques i pastisseries col·laboradores.



Amb l’acte d’aquest divendres es donarà el tret de sortida del Remeiart que està organitzat per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i que inclou diverses activitats prèvies durant dues setmanes. El Remeiart culminarà el proper dia 18 de juny amb la Fira Remeiart, al Castell de Penyafort, un certamen que s’ha convertit en un referent de les fires sobre herbes remeieres que es fan a Catalunya.



Nit de Vermuts



L’acte més destacat d’aquest cap de setmana serà la quarta edició de la Nit de Vermuts i Licors d’Herbes. Una proposta nocturna que es farà dissabte 3 de juny, per tastar vermuts, licors i combinats a l’aire lliure en el marc del jardí del Molí del Foix.



La vetllada comptarà amb la participació d’elaboradors de vermuts i licors d’herbes que donaran a tastar i vendran els seus productes al públic.



Les activitats de la Nit de vermuts i licors d’herbes començaran amb tallers i exhibicions de cocteleria per a adults i infants a partir de dos quarts de vuit de la tarda. A dos quarts de nou del vespre començarà una sessió de maridatge de vermuts i licors d’herbes amb formatges artesans, a càrrec del sumiller Ton Colet. El preu del maridatge és de 15 euros i cal inscripció prèvia a remeiart@smmonjos.cat.



A les 10 és previst que comenci la sessió de relats eròtics amb herbes que protagonitzarà l’actriu Cristina Molina i finalment, a les 11 de la nit, començarà l’actuació del grup Set de Rumba.



El recinte estarà obert fins la 1 de la matinada. Els tiquets de la nit de vermuts es poden adquirir al preu de 5 euros (got + 4 degustacions) o a un euro el tiquet de repetició.