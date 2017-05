Viu Comerç revoluciona el Vilanova Shopping Nit amb una proposta temàtica sorpresa

El divendres 9 de Juny, tindrà lloc la vuitena edició de la Vilanova Shopping Nit (VSN 2017). Es tracta d’una exclusiva i nocturna festa de compres, un esdeveniment de moda, comerç, serveis i tendència dels establiments de Vilanova i la Geltrú. Aquest any, i com a novetat, serà una nit temàtica; una temàtica secreta que es descobrirà la mateixa nit.

Les botigues del centre de la ciutat tornaran a obrir en un horari extraordinari, des de les 21h fins a la mitjanit, amb la intenció de crear una experiència única en un emplaçament singular, on oferiran avantatges comercials amb descomptes especials, regals, degustacions i tot un seguit de sorpreses i activitats.

Enguany, tots els establiments realitzaran descomptes especials durant la nit, convertint l’acte en una oportunitat per comprar a preus únics. Es podran consultar totes les promocions i els establiments col·laboradors al díptic de la campanya i la pròpia web de l’associació.

Entre les activitats previstes, figuren concerts de música al carrer, diferents perfomances i actuacions pels carrers i places de la Shopping Nit, decoració de carrers i aparadors, i moltes més sorpreses. Els carrers que formen el circuit son els de l’eix comercial de la Rambla, c. Caputxins, C. Llibertat i St. Gregori.

Els establiments disposaran de tiquets d’estacionament gratuït de fins a una hora per facilitar l’aparcament als seus clients, vàlids pels aparcaments soterrats de la plaça de les Casernes, plaça Peixateria i de la plaça Charlie Rivel.

La Vilanova Shopping Nit és una festa del comerç que té la intenció d’atreure visitants i potenciar el centre comercial urbà de Vilanova i la Geltrú, que conjuntament amb la celebració d’una nova edició de la Fira Temps de Vi, convertirà Vilanova i la Geltrú durant aquell cap de setmana en un destí atractiu pels visitants i en espai de relació entre els ciutadans.

El comerç local i de proximitat de Vilanova i la Geltrú continua més viu que mai, i es demostra amb campanyes, com la VSN, promoguda i organitzada per l’associació de comerciants de la ciutat, Viu Comerç, amb el recolzament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona.