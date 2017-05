Facua avisa que el rebut de la llum serà un 18,2% més car que fa un any

Facua-Consumidors en Acció ha avisat que el rebut de la llum ha tornat a pujar un 0,8% per a l'usuari mitjà i, per tant, serà un 18,2% més cara que ara fa un any. L'entitat recorda que s'han produït nou pujades en els últims dotze mesos i denuncia la "despreocupació" pels interessos dels usuaris que manté el govern espanyol, "la política energètica del qual se centra a protegir el sector". Facua ha indicat que amb les tarifes PVPC de l'1 al 31 d'aquest mes, l'usuari mitjà -366 kWh de consum i 4,4 kW de potència contractada- pagarà 71,58 euros, enfront dels 60,53 euros del maig del 2016.

Facua-Consumidors en Acció ha advertit que el 2016 el rebut va baixar al gener, febrer, març i abril per començar a pujar mes a mes des de maig fins a finalitzar l'any i el 2017, a la nova pujada de gener li van seguir sengles baixades al febrer i març. A l'abril, el preu va ser idèntic al del mes anterior.

Segons apunta Facua, el preu mitjà del kWh aquest maig ha estat de 14,31 cèntims (11,25 més el 27,19% d'impostos indirectes), un 28% més car que el mateix mes del 2016. El gener passat va arribar a situar-se en 18,75 cèntims (14,74 més impostos).

Facua ha denunciat la "despreocupació" pels interessos dels usuaris que manté el govern espanyol, "les polítiques energètiques del qual estan enfocades a protegir els de l'oligopoli elèctric". L'entitat lamenta l'actitud "complaent" amb el sector que ve adoptant el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, "que es nega a prendre mesures davant les desproporcionades tarifes i els dramàtics nivells de pobresa energètica per no perjudicar a les empreses del sector, que l'any passat van augmentar un 9% els seus beneficis: més de 5.463 milions d'euros".

L'entitat reclama la intervenció del sector perquè sigui el govern espanyol qui fixi periòdicament una tarifa assequible, ja que, segons apunta, "el sistema de fixació de preus existent al mercat de la generació espanyol fomenta l'especulació i els abusos" i critica que "ara com ara és el sector elèctric el que té intervingut el govern espanyol, la política energètica del qual està més orientada a protegir els interessos de les companyies que els dels usuaris".

A més, l'entitat també demana una baixada de l'IVA que s'aplica a l'electricitat, del 21%, "impropi d'un servei essencial". En aquest sentit, reclama abaixar l'IVA al tipus mínim permès per la normativa europea.