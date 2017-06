La Nit dels Xarel·los amplia el nombre de cellers i acull una actuació dels Castellers de Vilafranca

El proper 17 de juny al vespre se celebrarà la novena edició de La Nit dels Xarel·los al Claustre de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès. L’acte, organitzat pel restaurant El Gat Blau i patrocinat per la DO Penedès, permetrà tastar 24 vins de 13 cellers diferents, 3 més que en l’anterior edició, elaborats amb la varietat Xarel·lo. Durant la vetllada els assistents podran maridar els monovarietals amb propostes gastronòmiques a càrrec del restaurant El Gat Blau i la formatgeria Xerigots. Una de les novetats d’enguany serà l’actuació dels Castellers de Vilafranca, que aixecaran castells de 9 durant l’acte.



El principal objectiu de La Nit dels Xarel·los es fomentar la varietat Xarel·lo, una de les més característiques del Penedès. Els 13 cellers que participen en aquesta edició són: Albet i Noya, Nadal, Martí Serdà, Esteve Gibert, Oriol Rossell, Trias Batlle, Pinord, Can Descregut, Jean Leon, Sumarroca, Castell de Pujades, Viladellops i Jané Ventura.

Per a l’organitzadora de l’acte, la directora del restaurant El Gat Blau, Olga Guasch, l’objectiu és acostar el vins al consumidor final: “La màgia de l’esdeveniment és que els assistents puguin descobrir els vins que tasten de la mà dels seus elaboradors”. Per a Guasch l’esdeveniment guanya en nombre de cellers participants però també en qualitat.



Aquest ventall d’interpretacions de la varietat Xarel·lo és per al director de la DO Penedès, Francesc Olivella, una clara mostra de la gran tasca que estan fent els cellers en el seu dia a dia: “La Nit dels Xarel·los és un clar exemple del gran nivell de qualitat dels vins que s’elaboren amb aquesta varietat”.



Un indret singular al centre de Vilafranca

Una de les característiques més especials de La Nit dels Xarel·los és el seu emplaçament. El Claustre de Sant Francesc ofereix un espai íntim i tranquil que convida als assistents a gaudir sense presses del vi i descobrir, a través de la conversa amb els elaboradors, les característiques de cada un dels Xarel·los que s’hi presenten.



La gastronomia tindrà el segell del restaurant El Gat Blau i la formatgeria Xerigots. Tot i que d’estils diferents, les dues propostes estan relacionades amb el món del vi. Per una banda, El Gat Blau presentarà diverses creacions destinades a fomentar La Cuina del Vi. Per una altra part, Xerigots és un referent com a elaborador de formatges i té una gran experiència en el maridatge amb productes vinícoles. L’acte s’acompanyarà amb l’actuació en directe del Grup Mediterrani Guitar by Xavi Díaz & Javi Martínez.



Actuació inèdita davant l’església de Sant Francesc

Gràcies a l’estreta col·laboració que existeix entre la DO Penedès i els Castellers de Vilafranca, la colla farà una actuació castellera d’alt nivell durant l’acte. El president dels Verds, Joan Badell, ha anunciat que tenen intencions de fer castells de 9 pisos i que els agradaria ser prou gent per a fer el 3 i el 4 de 9 amb folre al carrer Sant Pere, just davant l’església de Sant Francesc. L’actuació farà que Vilafranca del Penedès sumi una nova plaça on s’hi han fet castells de 9 pisos, arribant a la dotzena. A més a més, i de manera singular, també està previst que es muntin 4 pilars a l’interior del claustre, per fer encara més evident el maridatge entre castells, gastronomia i vins Xarel·lo de la DO Penedès.



Badell s’ha mostrat molt satisfet de que la colla pugui actuar durant La Nit dels Xarel·los: “Volem fer més actuacions al nostre territori: l'any passat vam estrenar la diada a Sant Quintí, i enguany actuarem a La Nit dels Xarel·los, que esperem que es consolidi en el nostre calendari casteller". L’actuació tindrà lloc a les 8 del vespre i tindrà una durada aproximada d’una hora. Els organitzadors han especificat que els assistents a La Nit dels Xarel·los tindran un distintiu per a poder sortir i entrar del recinte per veure els castells sense problemes.



Un acte destinat a tots els públics

La Nit dels Xarel·los tindrà lloc el proper 17 de juny de les 7 del vespre fins a la mitjanit, una hora més que en les darreres edicions quan s’iniciava a les 8 del vespre, perquè segons Olga Guasch “es vol acostar el vi als més menuts, per a que prenguin consciència del territori on viuen”. Per aquest motiu, se servirà most als infants.



L’accés a l’acte es farà a través de la compra d’un tiquet de 12€. Aquest inclou dues degustacions de vi, dues de gastronomia i una copa de regal. El tiquet de repetició tindrà un cost de 5€ amb 3 degustacions de vi o gastronomia. Els tiquets podran adquirir-se de forma anticipada al restaurant El Gat Blau, a la formatgeria Xerigots o el mateix dia al Claustre Sant Francesc.