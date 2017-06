La publicitat s'enamora del Garraf

El Garraf ha acollit més de 70 rodatges publicitaris des de principis d’any, el 80% dels quals han preferit Sitges com a plató. EIX

La comarca del Garraf s’està erigint en un gran plató per a les produccions de films publicitaris. Durant els cinc primers mesos de 2017 s’han concentrat fins a 71 activitats, segons ha compilat NODE Film Clúster. Entre gener i maig de 2017, l'agència comarcal ha coordinat 57 rodatges publicitaris i 15 sessions fotogràfiques. Els permisos d’enregistrament s’han gestionat a Sitges (80%), Sant Pere de Ribes (10%) i Vilanova i la Geltrú (10%).

Les productores que han triat el Garraf per a les seves localitzacions escèniques ho han fet sobretot per a marques del sector de l’automoció; en concret, treballaven per Seat (León, Ibiza i Ateca); Opel (Insignia); Skoda (Kodiak); BMW; Honda (Cívic); Kia (Sportage); Renault (Koleos i Kaptur); Hyundai (i20), Mercedes; Nissan (Qashqai); Ford (Kuga); Man; Scania i Toyota.

Altres espots que properament es podran veure a les televisions europees i que han estat rodats al Garraf són produccions a càrrec de les marques Estrella Damm, San Miguel, Lidl, Vodafone, Orange, Mango, Nocilla, Telva, ONCE, Mastercard, Visa, American Express, Yo dona, Telva, Instagram i Michelin.

Des de NODE Garraf s’està treballant en l’orquestració d’un film clúster que promogui la participació de proveïdors locals en els rodatges, així com dels centres d’arts escèniques i videoproducció. Alhora, des de l’Agència de Desenvolupament comarcal s’està gestant una estratègia de màrqueting i comunicació per a l’atracció de més activitats d’enregistrament. Els propers mesos es preveuen rodatges arreu de la demarcació, com també en l’entorn paisatgístic del Penedès. La direcció del film clúster està dissenyant un catàleg de localitzacions i alhora promou una xarxa de partenariat amb empreses i institucions de tot l’àmbit Costa Barcelona.

Recentment, la direcció tècnica del clúster s’ha reunit amb agents del port de Vilanova, La Carretera del Vi i Enoturisme Penedès, així com amb alcaldes i regidors d’alguns municipis de les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf. Per a la gestió del nou film clúster NODE Garraf compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.