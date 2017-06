L'OMIC posa en marxa un servei gratuït d’assistència jurídica sobre clàusules hipotecàries abusives

La Diputació de Barcelona, a través d'un conveni amb el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ofereix en diferents municipis de la província un nou servei d'orientació jurídica als ciutadans afectats per possibles clàusules abusives en els seus contractes hipotecaris.

A partir d'aquest conveni, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa aquest servei d'assessorament gratuït a disposició de la ciutadania que tingui consultes en aquest àmbit, tots els dimarts de 9.30 a 13.30 h, durant el període comprès entre el 6 de juny i el 19 de desembre (excepte el mes d'agost). Caldrà fer reserva de cita prèvia a la mateixa OMIC situada al carrer dels Escolapis 1, o bé trucant per telèfon al 93 893 55 55.

L'objectiu d'aquest servei és donar un primer consell orientador, gratuït i no directiu, relatiu als aspectes jurídics que puguin derivar-se de l'existència de clàusules abusives, i en especial de clàusules terra, en els contractes de préstecs hipotecaris, així com informar dels tràmits previs de solució negociada per tal d'evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió.

L'assessorament el prestarà la lletrada, Judit Ferrer, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb acreditada experiència en l'àmbit de l'assistència jurídica gratuïta i especialment en dret civil i hipotecari. També es proporcionarà informació respecte del dret a l'assistència jurídica, d'acord amb el que estableix de la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta i el Decret 252/1996, de 5 de juliol.

Amb la posada en marxa d'aquest Punt d'Orientació Jurídica, es vol donar resposta a l'augment de les peticions dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en relació a la possible existència de les clàusules abusives als seus contractes de préstec hipotecari, inquietud motivada arran del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, que preveu un mecanisme de resolució extrajudicial mitjançant petició del deutor a l'entitat financera de la devolució de les quanties abonades en aplicació de la clàusula declarada nul·la.