L'Escola d'Alta Direcció EADA arriba al Penedès de la mà de la Federació Empresarial

L'Escola d'Alta Direcció i Administració EADA acaba d'entrar al Gran Penedès a partir de l'acord de col·laboració signat amb la Federació Empresarial.



La signatura de l'acord va tenir lloc en el decurs d'un acte acadèmic celebrat en el saló biblioteca del Museu Víctor Balaguer, a Vilanova i la Geltrú. Per part de l'EADA, Miquel Espinosa, el seu director general, va signar el compromís; per part de la FEGP ho va fer el president, Martí Sistané. El tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Juan Luis Ruiz, va intervenir com a primer testimoni, davant d'una cinquantena d'empresaris i directius del Penedès i el Garraf.



El conveni suposarà un estímul per a la participació d'executius granpenedesencs en els programes formatius que produeix EADA, una de les escoles de negoci més prestigiosa d'Europa. Alhora, també es propiciarà la professió de docents de l'EADA en determinades accions formatives que impartirà l'Escola de Direcció d'Empresa (EDE).



La signatura del conveni coincideix amb el cinquè aniversari de l'EDE, el segell formatiu vinculat a la FEGP i dedicat exclusivament a la realització de programes per a empresaris i directius.



En el mateix acte acadèmic va agradar sobre manera la ponència de Jordi Molina, professor d'EADA, amb el títol Època de canvi o canvi d'època. Un altre docent d'EADA prou conegut pels alumnes de l'EDE és el professor Franc Ponti, que tot just va impartir el primer cicle acadèmic de l'Escola de Direcció d'Empresa el maig de 2012.