Messi compra l'antic hotel Avenida Sofía de Sitges per 30 milions d'euros

Segons informa avui el diari econòmic Expansión, el davanter del FC Barcelona Leo Messi ha adquirit un hotel de 4 estrelles superior de 77 habitacions a la segona línia de platja a Sitges. Es tracta de l'antic hotel Avenida Sofía, propietat de l'empresari sitgetà Francisco Sánchez, que a partir d'ara serà gestionat pel grup hoteler Majestic per a l'explotació de l'establiment.

El jugador blaugrana ha pagat al voltant de 30 milions d'euros per l'edifici, una operació que s'ha tancat amb la més absoluta discreció. Messi aprofita el boom turístic de Barcelona i el potencial atractiu de Sitges amb aquesta inversió, tenint en compte també que el futbolista viu molt aprop de Sitges, en una exclusiva urbanització de Castelldefels.

Rebatejat recentment com a hotel MiM, l'establiment que ja és propietat de Messi està situat a l'avinguda Sofia, al costat de l'hotel Calípolis, i té com a tret més característic una impressionant terrassa a l'última planta amb vistes al mar. En temporada alta, les habitacions de l'hotel MiM es comercialitzen per un preu que oscil·la entre els 250 euros i 300 euros per nit.

Segons informa Expansión, el futbolista argentí va constituir recentment una nova societat per a la inversió en hotels i apartaments sota el nom de Rosotel. Segons el Registre Mercantil, l'abril passat, el hòlding que canalitza les inversions de Leo Messi, Limecu Espanya 2010, va crear Explotacions Rosotel, amb l'objecte social de "l'explotació de negocis relacionats amb el sector de l'hostaleria, en particular la gestió de bars i restaurants i l'adquisició, venda i tinença d'hotels i apartaments". L'administrador únic d'aquesta nova societat és la mateixa Limecu, el president de la qual és el propi Leo Messi, i el seu administrador únic, el seu germà Rodrigo. No és la primera inversió de Messi en el sector immobiliari català, ja que el jugador és el propietari de l'Edifici Rostower, en l'Eixample de Barcelona.