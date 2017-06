Sitges i el "Lannister" Peter Dinklage, protagonistes del nou anunci de cervesa de l'estiu

Sitges i el reconegut actor de "Juego de Tronos" Peter Dinklage són els protagonistes del nou anunci de cervesa d'Estrella Damm amb el que la marca dóna la benvinguda a l'estiu. Més que d'un anunci es tracta d'un curtmetratge dirigit per Raúl Arévalo (La isla mínima, Tarde para la ira) i protagonitzat per l'actor que dóna vida a Tyrion Lannister, a més d'Álvaro Cervantes, Íngrid García-Jonsson i Marcel Borràs

Peter Dinklage interpreta a un detectiu que se li apareix a Álvaro Cervantes quan torna a Sitges després d'un any en Àmsterdam, on va marxar per motius professionals deixant enrere a la seva parella Cora (Íngrid García-Jonsson) i també al seu millor amic (Marcel Borràs).

La Vida Nostra és una comèdia romàntica de 15 minuts que transcorre en alguns dels espais més emblemàtics de Sitges.