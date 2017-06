Temps de Vi arriba a les 43.000 degustacions en la seva edició més gastronòmica (VÍDEO)

La fira de Vilanova Temps de Vi tanca la seva sisena edició amb xifres que any rere any superen les expectatives, les 43.000 degustacions servides, i més de 6.000 copes venudes, fan que la fira es consolidi com un dels esdeveniments anuals imprescindibles pels amants del vi.



En aquesta edició s’han tornat a superar les 50 activitats, enguany de perfil més enogastronòmic que s’han dut a terme en nous espais de referència vilanovina com el Pati del Castell de la Geltrú, l’Espai Far, la Torre Blava, entre d’altres espais de tradició i cultura de la ciutat. Formatges, ostres, embotits i sobrassades s’han maridat amb caves i vins de diferents denominacions d’origen catalanes en aquestes activitats. Els tastos en vaixell han tornat a penjar el cartell de Sold out, i més de 400 persones han gaudit dels tastos d’alt nivell organitzats als restaurants de Vilanova que hi col·laboren amb la fira. D’altra banda, s’ha mantingut l’acció solidària que ha recollit més de 140 copes per recaptar fons per l’Economat de Vilanova i la Geltrú.



Amb aquestes xifres, la fira assoleix el seu objectiu de convertir-se un referent tant al món del vi com entre el públic final i, en especial, entre el públic més jove, que ha pogut gaudir del vi combinant-lo amb la seva manera d’entendre la cultura des d’un punt de vista més lúdic, amb l’Electronic Wine Sunset, els espectacles de pintura en directe o els concerts que han amenitzat la fira durant tot el cap de setmana.