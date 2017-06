La DO Penedès i els Castellers de Vilafranca fan pinya per promocionar el territori

La Denominació d’Origen Penedès i la colla castellera Castellers de Vilafranca han signat un acord inèdit per les dues entitats penedesenques, en el que la DO Penedès col·labora amb els Verds en les seves activitats, i la colla castellera participa en activitats de la DO Penedès i promociona els vins Penedès en els seus actes i sortides.

Cal Figarot ha estat l’escenari escollit per a formalitzar l’acord de col·laboració entre les dues entitats mitjançant la signatura d’un conveni que serà vigent durant un any. Segons els representants de la DO Penedès i els Verds, aquesta relació els hi permetrà unir forces per a promocionar dos elements característics del Penedès: la cultura vitivinícola i la tradició castellera. Durant l’acte de la signatura, les dues entitats han destacat la importància històrica d’aquest acord, i la compatibilitat de dues entitats que busquen l’excel·lència.

Dues entitats amb el mateix objectiu: la promoció del territori

La relació entre la DO Penedès i els Castellers de Vilafranca va iniciar-se ara fa un any. El juny del 2016, la DO Penedès va ser una de les col·laboradores en l’edició d’un vídeo on la colla vilafranquina aixecava un 3d8 entre les vinyes d’Avinyonet del Penedès. “Des de llavors, les col·laboracions s’han anat repetint puntualment fins que hem decidit formalitzar-ho amb un acord que ens permeti treballar conjuntament per a promocionar el nostre territori”, afirma el director de la DO Penedès, Francesc Olivella, que ha afegit: "El nostre objectiu és estrènyer les relacions amb aquelles entitats que persegueixen l’excel·lència. Els nostres vins i Clàssic Penedès cada vegada sumen més reconeixements, de la mateixa manera que els Verds, que any rere any fan créixer el nivell casteller”.



Per la seva banda, el president dels Castellers de Vilafranca, Joan Badell, també ha definit aquesta unió com un pas natural per la colla: “Totes dues entitats tenim valors similars i apostem per a oferir el major nivell en allò que fem. Així doncs, unir forces ens ajuda a seguir en aquesta línia i a promocionar-nos com a dos elements que defineixen el Penedès”. Badell ha explicat que l’acord de col·laboració de la DO Penedès, farà que la seva imatge sigui present en tots els actes que organitzi la colla.



Els Castellers de Vilafranca actuaran a La Nit dels Xarel·los

El primer acte conjunt després de la signatura del conveni serà el proper dissabte 17 de juny a Vilafranca del Penedès. Els Verds actuaran a La Nit dels Xarel·los que tindrà lloc al Claustre de Sant Francesc a partir de les 7 de la tarda fins a la mitjanit. Segons Badell, a l’actuació, prevista a les 8 del vespre, tindrà com a objectiu aixecar castells de 9 per tenir a Vilafranca una nova plaça de 9.