Els sobrecàrrecs pel ‘roaming’, a punt de desaparèixer a la UE

No poder navegar per Internet, trucar o enviar SMS més enllà de la frontera. Aquest era el malson al qual s’havien d’enfrontar fins ara els ciutadans europeus quan visitaven un altre país comunitari. Però això ja és a punt de convertir-se en història. El 15 de juny és la data marcada des del setembre del 2016 per eliminar el ‘roaming’, el sobrecàrrec que les operadores de telèfon mòbil cobren als seus clients quan operen el mòbil a l’estranger. La mesura és una fita històrica, però els experts alerten que cal llegir bé la lletra petita. Per evitar abusos, les operadores tindran dret de revisar el consum dels seus usuaris. Segons l'Associació Europea de Consumidors els qui estiguin llargues temporades en un altre país europeu hauran d'acabar contractant el servei telefònic allà.

“Els sobrecàrrecs pel ‘roaming’ desapareixeran totalment el juny del 2017”, confirmava el portaveu de la Comissió Europea (CE), Alexander Winterstein, el setembre del 2016. El moment ha arribat i els ciutadans europeus ja no hauran de córrer a desactivar les dades mòbils en travessar les seves fronteres. Francesc Gambús, eurodiputat català i membre substitut de la Comissió d'Indústria, considera que l'eliminació del roaming "suposa un estalvi" i, a més, contribueix "a que prenguem consciència que som europeus" perquè "poc a poc anem tirant a terra aquelles barreres que encara conservem de l'existència dels estats".

Però la Subdirectora General de l’Associació Europea dels Consumidors, Ursula Pachl, adverteix que la gratuïtat del roaming “està pensada per a persones que viatgen a l’estranger per un període de temps no gaire llarg” i recorda que aquells que passin una llarga temporada en un país estranger “hauran de contractar una tarifa amb una companyia que operi al país on realment viuen”.

Brussel·les vol evitar, així, que un ciutadà contracti una tarifa més barata en un país de la UE i l’utilitzi en el seu propi estat. Pachl recorda que “aquells que tinguin una tarifa amb dades il·limitades també poden patir petits sobrecàrrecs”. Però “els consumidors poden estar tranquils”, matisa.

El risc, ara, és que les operadores de telefonia mòbil apugin les tarifes nacionals per tal de compensar la pèrdua d’ingressos que suposa el final del ‘roaming’. La Subdirectora General de l’Associació Europea dels Consumidors adverteix que han pogut "comprovar que en alguns països les companyies operadores intenten incrementar el preu de les tarifes de telèfons mòbils”.

Tanmateix, l’eurodiputada del PP Pilar del Castillo, encarregada de l'informe sobre ‘roaming’ al Parlament Europeu, defensa que “no existeix cap raó per justificar que es produeixi una revisió de les tarifes a causa de l’eliminació del ‘roaming’” i recorda a les companyies que “aquesta mesura portarà un increment del consum dades mòbils i, per tant, majors ingressos”.

Amb el mercat digital únic a l’horitzó

“L’eliminació del ‘roaming’ significa un pas endavant en la creació d’un mercat digital únic que permeti la UE ser en una bona posició en un escenari de competència global”, afirma del Castillo, que apunta que “no té sentit que en matèria d’Internet i de comunicació existeixi una regulació tan fragmentada entre 28 països”.

De fet, ens els darrers anys, la CE està impulsant la construcció del mercat digital únic, a través del qual vol, per exemple, eliminar les barreres estatals a las transaccions efectuades en línia o combatre el fet que alguns productes no estiguin disponibles en tots els països.

Anys de negociacions

Tot i que la fi del roaming ja sigui una realitat, el camí ha estat llarg, i la primera proposta formal va ser la de limitar la gratuïtat a 90 dies l’any. La mesura, presentada el setembre del 2016, va despertar les crítiques de les associacions de consumidors i dels partits del Parlament Europeu, fet que va provocar que la CE fes marxa enrere i en suggerís una de nova dues setmanes després. A partir del 2007 les tarifes per itinerància s’han anat reduint progressivament i el gener del 2017 es va arribar a un acord en l’últim obstacle que impedia l’anunciada eliminació del sobrecàrrec per itinerància.

Després d’anys de negociacions, l’eurodiputada Pilar del Castillo reconeix que “els interessos de les companyies i la diversitat pel que fa als mercats de les telecomunicacions entre els diferents països europeus” han estat dos dels esculls més importants. De fet, Gambús admet que hi va haver un moment en què pensaven “que hi hauria tants condicionants que el resultat final no seria aquell al qual s’havia compromès el Parlament”.

L’eliminació del sobrecàrrec pel ‘roaming’ és una decisió que, segons l’eurodiputat català, “ajudarà a avançar molt més ràpid en altres aspectes”, entre ells en el mercat digital únic, del qual caldrà veure quin serà el proper pas, ara ja sense ‘roaming’.