El govern de Vilanova impulsa una nova marca turística i de màrqueting de la ciutat (VÍDEO)

A Vilanova i la Geltrú ja és estiu. L'espai Far va acollir dimarts al vespre la presentació de la temporada d'estiu que enguany ha pres forma de publicació on es recullen els principals elements d'atractiu turístic, activitats lúdiques, nàutiques, esportives, culturals i festivals que des d'aquest cap de setmana, amb el FIMPT i, fins a finals d'agost, omplen de vida la capital del Garraf.

La publicació 'Estiu a Vilanova i la Geltrú' ha estat el pretext per convocar entitats, agents del sector turístic i mitjans de comunicació en una trobada a l'Espai Far prèvia a l'inici de la temporada estival per explicar, ha dit l'alcaldessa de VNG, Neus Lloveras, "que estem a punt per començar", que és feina de l'administració tenir les platges i la ciutat preparada però que també cal "la complicitat del sector privat i de les entitats que amb les activitats que programen fan el relat del que passarà a Vilanova i la Geltrú durant aquests mesos d'estiu". L'alcaldessa Lloveras ha afirmat que "el díptic, que estarà en diverses llengües, s'adreça tant a la ciutadania de Vilanova com a les persones que ens visiten durant l'estiu".



Per la seva banda el primer tinent d'alcaldia i regidor de Promoció Econòmica i Comunicació, Juan Luís Ruiz ha destacat que "la presentació d'aquesta publicació ens ha permès també fer una trobada amb agents del sector turístic i periodistes" per intercanviar impressions sobre la temporada d'estiu. Segons Juan Luís Ruiz, "els representants del sector turístic estan esperançats per la temporada que comença i sembla que aquest hagi de ser un bon estiu". Sobre la publicació, el regidor de Promoció Econòmica i Comunicació ha destacat que permet "conèixer tota l'oferta que genera la ciutat, no només de l'Ajuntament sinó també de la iniciativa privada com ara el Festival Vida o el Tingladu".

La publicació 'Estiu a Vilanova i la Geltrú' es pot trobar a les oficines de turisme, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i altres equipaments municipals i estarà editada en català, castellà, anglès i francès. A l'acte de presentació celebrat dimarts al vespre a l'Espai Far de VNG, a banda de l'alcaldessa i el primer tinent d'alcaldia, en representació del Govern municipal també hi eren la segona tinenta d'alcaldia i regidora d'Economia, Hisenda, Seguretat, Recursos Humans i TIC, Glòria Garcia; la tercera tinenta d'alcaldia i regidora de Convivència i Equitat, Teresa Llorens; el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet; la regidora de Serveis Socials i Salut, Gisela Vargas; el regidor d'Educació i Ocupació, Joan Martorell i la regidora d'Esports, Joventut, Gent Gran, Infància i Adolescència, Blanca Albà.