La fira Turismar obre la temporada d’estiu al Vendrell

Del 23 al 25 de juny, la 31a edició de la fira Turismar omplirà de nou la plaça dels Germans Trillas així com l’avinguda Brisamar de Coma-ruga. Coincidint amb la festivitat de Sant Joan, la fira Turismar es presenta com una nova oportunitat per donar la benvinguda als estiuejants i residents que escullen la nostra vila per passar les seves vacances i el seu temps de lleure. L’oferta comercial dels estands multisectorials es combinarà, un any més, amb una programació d’actes que, en paraules del regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, “ cada any més miren de proporcionar una oferta lúdica i cultural de tarda-nit molt entretinguda per al públic familiar”. A la Fira també s’hi podran trobar expositors que ofereixen serveis i productes emmarcats en el sector turístic i d’oci del Vendrell i comarca.

Per celebrar l’inici de l’estiu, a la fira Turismar es podrà gaudir de sardanes, actuació castellera, castell de focs, concerts, espectacles de carrer, exhibicions esportives, food trucks i molts més atractius.



Enguany també, durant els dies de fira, i aprofitant el nombrós públic visitant de la mostra, des de l’estand de l’Ajuntament es farà difusió de la concessió de la subvenció FEDER per recuperar i dinamitzar l’espai públic i els elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga. En paraules del regidor de Promoció Econòmica, “aquest projecte serà una gran oportunitat que servirà per reactivar el seu potencial econòmic, social, cultural i turístic, i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen tot l’any, amb els quals es comptarà per definir els detalls del projecte”.

La inauguració oficial de la fira Turismar tindrà lloc el divendres 23 de juny, a les 18 h.