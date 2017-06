Més de 800 persones participen a la Trobada Internacional Harley Davidson a Banyeres del Penedès

Durant el cap de setmana del 9, 10 i 11 de juny, Banyeres del Penedès ha acollit la XXVII Trobada Internacional Harley Davidson Club Catalunya amb unes 450 persones inscrites, 309 motos i més de 400 visitants. Tant l'Ajuntament de Banyeres del Penedès com la junta de HDCC estan molt contents amb el resultat.

Ha arribat gent dels clubs de Canàries, Euskalherria, Occitània, Mallorca, La Mancha, Aragó, Màlaga, Guadalajara, Girona, Alemanya, França i Bèlgica, a més de moteros de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Velites i dels voltants de la comarca.

Durant tres dies han pogut gaudir de rutes pel Penedès-Garraf per tal de descobrir el territori, a més de concerts, dj's, shows burlesque, jocs, botigues, foodtrucks, exhibicions de les entitats culturals del municipi, dinar i sopar de germanor, piscina i totes les activitats que es van preparar, per tal de gaudir d'un cap de setmana inoblidable.

El representant territorial d'esports a Tarragona, el senyor Joan Plana, també va voler participar de la XXVII Trobada Internacional HDCC, venint al municipi i participant de les activitats.

Des de l'Ajuntament de Banyeres han volgut remarcar que aquest cap de setmana ha estat un èxit de convivència entre els veïns i veïnes i els visitants, sense cap mena d'incidència i sent una aposta que ha resultat ferma per al municipi. També han indicat que la involucració de les entitats culturals banyerenques ha estat meravellosa per tal de "mostrar la nostra cultura" a tota la gent que ha vingut de fora.