Reconeixement a empreses i serveis turístics del Garraf

Aquesta setmana la Platja d’Adarró de Vilanova i la Geltrú, i en concret el Xiringuito Zero, va acollir l’acte de reconeixement a empreses i serveis turístics de la comarca pel seu compromís amb la qualitat turística i la seva implicació en l’atenció i informació als visitants, oferint un marc perfecte també per donar la benvinguda a l’estiu.

El Projecte Punts d’Informació turística busca a través de diverses sessions donar a conèixer als participants la oferta turística de la comarca, a través de presentacions i/o incloent visites presencials, aconseguint crear una xarxa d’informadors i prescriptors que disposin d’informació turística de qualitat a la comarca.

Per la seva banda, el Compromís de Qualitat Turística ofereix a les empreses formació i assessorament per començar a treballar la millora contínua en la seva gestió i processos, i per tant, la seva competitivitat i qualitat de servei vers els clients.

L’acte va començar amb la intervenció de la presidenta de NODE Garraf i alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet; el diputat delegat de Turisme i alcalde de Sitges, Miquel Forns; i la Glòria García, segona tinenta d’alcaldia de Vilanova i la Geltrú, regidora d’Economia, Hisenda i Seguretat i presidenta del Consell Comarcal del Garraf, que van emmarcar l’acte i van donar la benvinguda als assistents.



Van donar pas al Francesc Vila, gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, que en la seva intervenció va explicar l’evolució que s’està fent de la qualitat a la sostenibilitat turística, entomant el projecte Compromís de Sostenibilitat en el què ja hi estan treballant una cinquantena d’empreses al Garraf.

Els protagonistes de l’acte, però, van ser les empreses i serveis distingits, que després de la intervenció d’Imma Laborda -com a representant de l’Oficina de Turisme de Cubelles-, i Rosa Julià -d’Agisitges-, explicant la seva experiència al projecte, van rebre les acreditacions i distincions de la mà dels tres representants que van inaugurar l’acte.

Primer va ser el torn dels 19 punts d’informació turística, que van rebre l’acreditació junt amb un diploma i un dispensador de material turístic. Tot seguit, les 58 empreses i serveis distingits amb el Compromís de Qualitat Turística van rebre també la placa i el diploma corresponent. Els darrers en rebre la distinció van ser les platges de Vilanova, cosa que va donar peu a fer la hissada simbòlica de la bandera del Compromís de Qualitat Turística de la platja d’Adarró davant dels assistents.

L’acte va cloure amb un petit refrigeri amb Origen Garraf: Clàssic Penedès Marta de Torre del Veguer, de Sant Pere de Ribes, acompanyat de Llunes de Vilanova de la Pastisseria Mercè, de Vilanova i la Geltrú.