Els examinadors de trànsit faran tres dies més de vaga per reclamar compensacions salarials

Els examinadors de trànsit faran tres dies més de vaga aquesta setmana, dilluns, dimarts i dimecres, per reclamar la pujada del complement específic que, segons diuen, la DGT els deu des de fa deu anys. La decisió de mantenir la convocatòria de vagues s'ha pres després d'una nova reunió a la Delegació Provincial de Trànsit de Barcelona aquest dijous. Segons els sindicats, en aquesta trobada la DGT es va tornar a negar a fer efectiu aquest complement específic. També recorden que a la majoria dels col·lectius de la plantilla de la DGT se'ls ha augmentat el complement, però que en canvi això no ha passat amb els examinadors.

Els sindicats indiquen que després de deu anys han decidit no creure més promeses i passar a l'acció. Sobretot després que, diuen, el director general de la DGT, Gregorio Serrano, reconegués en una reunió amb els representants dels treballadors que "hi ha recursos suficients" per pagar el complement però "no hi ha cap voluntat política per fer-ho".

El col·lectiu també denuncia unes condicions laborals i econòmiques "deplorables", que no reflecteixen la tasca que desenvolupen "per la seguretat vial de tota la ciutadania". Subratllen, en aquest sentit, que les càrregues de treball a Catalunya són "superiors" a les que hi ha a la resta de l’Estat.

També lamenten no tenir les condicions de treball "mínimes" regulades a la normativa de prevenció de riscos laborals i als protocols de seguretat i violència laboral de la mateixa DGT, o el fet que pateixen "discriminacions de conciliació laboral" a Catalunya respecte a d’altres col·lectius de la DGT. Per exemple, afirmen que no se'ls compensa la jornada laboral en horari d’estiu, i que se'ls deuen diners per aquest concepte dels anys 2014, 2015 i 2016.

Finalment alerten que les aturades seguiran els dies 26, 27 i 28 de juny i 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 i 31 de juliol. A Catalunya hi ha 112 examinadors que fan 13 exàmens cadascun cada dia. Això suposa que cada dia de vaga s’anul·laran 1.456 proves, que poden arribar, en 20 dies de vaga, a 29.120.