Més de 46.000 visitants a les Fires de Maig de Vilafranca i fort creixement dels que hi van amb interès a comprar

Amb tots les dades de les enquestes tant de valoració dels expositors com del públic en general, l’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat pel regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Manel Montfort, acompanyats de membres de la Comissió de Fires, han fet aquest matí balanç en xifres de les passades Fires de Maig.

Pel que fa a afluència de públic al recinte de les fires, enregistrada mitjançant comptadors en els diferents accessos, ha estat de més de 46.000 visitants.

Pel que fa a l’enquesta que es fa públic, es valora la fira amb un 8 sobre 10, tant del recinte com dels serveis firals; un 43% és públic familiar; un 80% són de Vilafranca i comarca; un 54% fa ús dels serveis de restauració del recinte firal; un 24% mostra interès a comprar; un 98% té intenció de tornar; un 73% fa més de 5 anys que va a les fires i un 9% són novell; i finalment, un 63% afirma haver interactuat amb una mitjana d’1 a 5 estands. El regidor Montfort valorava molt el fet que un 72% dels enquestats valorava les fires per damunt del 8 sobre 10.

Pel que fa als expositors, Montfort també ha destacat la nota de 7 sobre 10 que posen a les Fires –2/3 parts les valoren per sobre del 7- i el 80% que fa una bona valoració del recinte i del conjunt de serveis firals; un 83% tenen intenció de tornar; un 80% repeteixen d’altres anys i un 20% eren nous d’aquest any; finalment, un 80% dels expositors són de procedència local i comarcal.

Altres dades que ha destacat Monfort, han estat les 3.450 degustacions de vi, les 1.500 de cervesa artesana, els 1.000 assistents a l’espai Jugafira i, els 160 vehicles venuts, esdevenint un nou rècord de vendes.

Per la seva banda, Pere Regull, ha insistit que l’objectiu de les Fires és que el sector econòmic bellugui, ja sigui “amb vendes immediates a la mateixa fira o amb contactes que es materialitzaran més endavant”. També ha destacat l’increment de visitants amb intenció de comprar, que s’eleva fins al 24%. “Aquesta dada significa que a les Fires hi ha anar unes 10.000 persones amb ganes de comprar. Això és una barbaritat”, ha afirmat l’alcalde. Regull també ha posat èmfasi en el 83% dels expositors que diuen que repetiran. “El sector privat fa un esforç econòmic per venir a la fira i el veu recompensat amb guanys econòmics. El sector privat és el que fa moure l’economia. Les fires es fan perquè el diner es mogui”, explicava Regull.

El membre de la comissió de Fires, Antoni Jounou, destacava que pel que fa al sector automobilístic, a Vilafranca hi ha més oferta i es pot veure més producte que al Saló de l’Automòbil de Barcelona. “Aquí hi tenim totes les marques i a més a més coincideix en un moment en què les marques presenten les seves novetats. Les ofertes i el sorteig de 3.000 euros són un atractiu important que han fet que enguany arribem als 160 vehicles venuts”, deia Jounou.

Per la seva banda, Max Margalef assegurava que les Fires de Vilafranca acullen la mostra més important de maquinària agrícola de la demarcació de Barcelona i, a Catalunya, només superades per la Fira de Lleida.