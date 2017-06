Autoritzen 1.299 punts de venda de pirotècnia per la revetlla de Sant Joan

Un total de 1.299 establiments, entre casetes i locals, vendran articles pirotècnics a Catalunya per la revetlla de Sant Joan, segons ha informat aquest dilluns la delegació del govern espanyol a Catalunya. La majoria es concentren a la demarcació de Barcelona on hi haurà 872 casetes i locals autoritzats per la venda de petards, dels quals 165 a la capital catalana; a Tarragona n'hi haurà 170, a Girona 168 i a Lleida 89. El nombre d'esdeveniments autoritzats amb focs artificials és de 301, amb trabucaires és de 314, mentre que els autoritzats amb correfocs i diables s'eleven a 518.

La Directiva Europea obliga els estats membres a classificar els articles de pirotècnia i com a garantia de seguretat en l'etiquetatge de tots els envasos ha de figurar la marca CE. La delegació del govern espanyol a Catalunya recorda que l'etiquetatge dels articles pirotècnics posats al mercat ha d'indicar, com a mínim, el nom i l'adreça del fabricant, el de l'importador, el nom i tipus d'article pirotècnic, les edats mínimes d'ús, la categoria corresponent, les instruccions d'ús, la distància de seguretat requerida, la quantitat de material explosiu actiu i la data de caducitat.

El procediment per a l'autorització de punts de venda exigeix l'emissió d'informe per part de l'Àrea d'Indústria de la delegació del govern espanyol a Catalunya i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, així com comunicar a l'ajuntament la ubicació on s'instal·la la caseta. També es recorda que con en altres anys anteriors des de la Intervenció d'Armes de les Guàrdia Civil es vetlla per l'"estricte" compliment de la legislació vigent a través de la inspecció dels locals de venda.