La Nit dels Xarel·los més castellera

El Claustre de Sant Francesc de Vilafranca del Penedès s’ha tornat a fer petit per acollir una nova edició –la novena- de La Nit dels Xarel·los, organitzada pel restaurant vilafranquí El Gat Blau i amb la col·laboració de la DO Penedès. L’esdeveniment, que va ser tot un èxit de participació, enguany ha ampliat les activitats amb una gran actuació castellera dels Castellers de Vilafranca, tant a l’interior del claustre de Sant Francesc, com a l’exterior, al carrer de Sant Pere. Els vins Xarel·lo Penedès i les propostes gastronòmiques de El Gat Blau i la formatgeria Xerigots, s’han maridat amb construccions de 7 i 8 pisos i pilars de la colla dels Verds. Una de les imatges més icòniques de La Nit dels Xarel·los d’enguany, han estat 4 pilars de quatre que la colla ha aixecat a la part central del claustre de Sant Francesc, en una bonica estampa de castells, arquitectura i gent gaudint de la gastronomia i els vins Xarel·lo Penedès.

La novena edició de La Nit dels Xarel·los ha comptat amb la participació de 12 cellers, 2 més que l’any passat. En total han estat 24 referències amb el Xarel·lo com a protagonista. Un dels trets característics de l’acte i que més agrada als assistents any rere any és que els elaboradors poden explicar al detall cadascun dels vins que tasten els assistents. Els cellers participants d’enguany han estat Nadal, Casa Berger, Esteve Gibert, Oriol Rossell, Trias Batlle, Pinord, Can Descregut, Jean Leon, Sumarroca, Castell de Pujades, Viladellops i Jané Ventura.

Una de les novetats d’aquesta edició ha estat l’hora d’inici. El claustre ha obert les seves portes a les 7 del vespre, una hora abans del que s’havia fet en edicions anteriors. Aquest nou horari ha permès que més famílies poguessin assistir a La Nit dels Xarel·los i gaudir dels vins Penedès i d’un entorn privilegiat al centre de Vilafranca, en família.



Una edició marcada per la tradició castellera

Enguany el món casteller també ha participat a La Nit dels Xarel·los com a un altre dels elements propis del territori penedesenc. Els Castellers de Vilafranca han donat la benvinguda als assistents a l’acte amb 4 pilars al centre del Claustre de Sant Francesc. A continuació els Verds s’han dirigit al carrer Sant Pere on han fet diverses construccions com el 3 de 7 aixecat per sota, el 3 de vuit, la torre de vuit amb folre, el 4 de vuit i el 5 de set. Per a finalitzar l’actuació, la colla ha aixecat dos pilars de 5 i dos pilars de 4 simultàniament.