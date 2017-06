Vilafranca impulsa la segona campanya de col·locació de lones per protegir els aparadors per festa major

El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca, Joan Manel Montfort, ha presentat la segona edició de la campanya impulsada conjuntament amb l’associació comercial Centre Vila per promoure la col·locació de lones de protecció als comerços dels carrers afectats pels esdeveniments festius amb pirotècnia. El projecte d’embelliment dels aparadors es va iniciar l’any passat “amb molt bona acollida, uns 130 comerços, i aquest any s’ha organitzat de nou la campanya amb l’aportació municipal d’un 30% del cost de la lona”.



Una selecció de més cent fotografies amb motius festamajorencs es posaran a disposició dels comerços interessats en imprimir les lones de protecció i embelliment. Totes les fotografies, amb drets de cessió dels autors per a aquest projecte, es podran consultar on line, i les peticions es gestionaran a través del Centre Vila fins al 7 de juliol.



Les lones són ignífugues i de fàcil col·locació, i lluiran motius de Festa Major a escollir per cada comerciant, identificades amb el logotip del comerç on s'exposarà i l’autor de la fotografia. Per a més informació, cal adreçar-se a l’associació Centre Vila, per telèfon 93 892 23 98 o per correu electrònic a l'adreça info@centrevila.org.