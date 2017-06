Els pastissers catalans confien que la venda de coques artesanes repunti un 1,5% i s'arribi als 1,7 milions d'unitats

Els catalans menjaran aquest any prop d'1,7 milions de coques artesanes de Sant Joan, una xifra un 1,5% superior a la de l'any anterior. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, Elies Miró, ha explicat a l'ACN que l'1,5% representa un "repunt tímid", però ho valoren molt positivament i, de fet, reforça la tendència dels últims darrers tres anys. Tot i això, ha admès que serà complicat que les xifres tornin als nivells anteriors de la crisi. Pel que fa a les més venudes, tornaran a ser les tradicionals de brioix amb crema, fruites i pinyons o la de llardons. Tanmateix, enguany també hi haurà novetats a les diverses pastisseries del país com una coca en forma de pinya i coco deshidratat, pinyons i pinya caramel·litzada del pastisser barceloní Daniel Jordà o una de coca de crema cremada d'Oriol Balaguer. De mitjana, els preus de les coques es mantindran entre els 16 i els 35 euros en funció de la mida.

El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província, Elies Miró, ha assenyalat a l'ACN que durant aquest Sant Joan els catalans menjaran prop d'1,7 milions de coques artesanes, de les quals, només al territori de les comarques de Barcelona, aquesta xifra arribarà gairebé al milió.

Les coques més venudes tornaran a ser les tradicionals. Tot i això, també van creixent, any rere any, les vendes de coques farcides de nata, trufa o crema de xocolata. Els sabors i formes cada any més van traient el cap i, per exemple, el Dolç de Sant Cugat farà una coca amb crema pastissera de xocolata, trossets de Gianduja negra i albercocs o el pastisseria Lluís Costa de Vallflorida Xocolaters en prepararà una de massa de croissant amb cireres fresques.

Sigui com sigui, segons Elies, el principal secret per una bona coca és que sigui del dia, "ja que té una vida molt curta". Si bé s'espera d'una bona coca que els ingredients principals siguin "nobles" i no continguin colorants ni conservants, "també ho és que s'elabori el mateix dia". És per això que els forners comencen a coure les coques 24 hores abans de la revetlla. La massa fermenta durant més de tres hores i cada coca requereix unes sis hores de feina.

Els pastissers artesans confien en un repunt de vendes a Tarragona

Les previsions al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre són sensiblement més optimistes que l'any anterior i els pastissers creuen que les vendes es mantindran estables i possiblement “repuntaran” fins a les 50.000 unitats. Segons el vicepresident del Gremi d'Artesans Pastissers, Josep González, per Pasqua ja van detectar un increment en la venda de mones perquè “més gent que s’havia abocat a la marca blanca, va decidir tornar a casa” i adquirir el producte tradicional.

González ha reivindicat la pastisseria de qualitat enfront les coques que es venen en supermercats o en cadenes comercials. “Hi ha botigues que ja exposen palets sencers de coques, però nosaltres les courem durant tota la nit perquè el client pugui tenir la seva coca al dia”, ha defensat el vicepresident del gremi, que aplega mig centenar d’associats a la demarcació. Les coques preferides dels tarragonins, amb un preu que es manté entre els 20 i els 25 euros el quilo, són les de fruites, crema i cabell d'àngel.

Els forners lleidatans esperen comercialitzar 355.000 coques per Sant Joan, entre dolces i salades

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida encara la campanya de Sant Joan amb bones perspectives i amb la previsió d'incrementar les vendes entorn d'un 7% respecte a l'any passat. En concret, els forners lleidatans esperen comercialitzar aquests dies 195.000 coques dolces i unes altres 160.000 de recapte. Pel que fa a les dolces, les més sol·licitades seguiran sent les de crema i les de fruites, tot i que cada cop creix més el client que demanda unes coques més elaborades com ara les farcides amb nata o crema cremada.

El president dels forners lleidatans, Manel Llaràs, atribueix aquest augment de vendes al fet que la revetlla s'escaigui en divendres, "el dia més fort pels forners i amb més afluència de consumidors". En aquest sentit, confia que els lleidatans compraran igualment les coques a la demarcació tot i que puguin marxar uns dies fora, mentre la majoria dels visitants que vinguin a passar uns dies al territori optaran per comprar les coques als forns lleidatans, segons Llaràs.

El Gremi de Forners de les Terres de Lleida aposta en aquesta campanya per potenciar l'ús de productes de proximitat en les elaboracions de les tradicionals coques de Sant Joan, tant dolces com salades. D'altra banda, Llaràs denuncia "l'abús que fa la gran distribució aprofitant les diferents diades per treure'n un rendiment", posant a la venda coques d'altres tipus o formats que "res tenen a veure amb les tradicionals coques de Sant Joan però que comercialitzen aquests dies sota aquesta denominació".

A comarques gironines confien igualar les vendes de l'any passat

Els pastissers gironins confien vendre aquest Sant Joan unes 125.000 coques, la mateixa xifra que l'any passat. Des del Gremi de Pastissers Artesans de Girona subratllen que és un producte molt apreciat però que les vendes no es poden preveure perquè ja no es fan encàrrecs i el client les compra el mateix dia. A més a més, el fet que la revetlla caigui en divendres fa més difícil encara preveure què passarà. "No sabem si la gent es quedarà o si n'hi haurà molta que anirà a la platja o a la muntanya per la calor, però tot i això estarem preparats", detalla el seu president, Josep Costa.

A comarques gironines, la coca més sol·licitada és la tradicional de fruites confitades si bé també se'n troben d'altres varietats com ara la de crema i pinyons, la de trufa o la de nata. El sector reivindica un any més un producte artesanal de qualitat. Segons Costa, "l'única preocupació del client ha de ser que sigui feta del dia perquè sigui bona". Referent als preus, aquests es mantenen com en els últims anys i es poden trobar coques que van des dels 16 euros als 25 euros al quilo.