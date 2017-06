L'European Balloon Festival reunirà 54 globus d'arreu del món que s'enlairaran des del nou camp de vol d'Igualada

El festival de globus aerostàtics European Balloon Festival d'Igualada ja té a punt la seva 21a edició, que se celebrarà del 5 al 9 de juliol amb la participació de 54 globus vinguts de països com el Japó, Anglaterra, Israel o Holanda. Alguns tindran formes especials com la d'un pingüí, un lleó o el personatge de dibuixos 'Minion'. Una de les novetats més esperades serà la inauguració del nou Parc Central d'Igualada, un espai verd de 25.000 metres quadrats i graderies per a més de 2.000 persones que servirà de camp de vol per als globus. Un dels plats forts continuarà sent el Night Glow Piromusical, l'encesa de globus nocturna, que enguany presentarà un format renovat amb un espectacle projeccions, llum, so i color que porta per nom 'Volàtil'. Serà el dissabte 8 de juliol i, tot seguit, tindrà lloc l'actuació de Los Manolos, un concert inclòs dins de la programació del festival Anòlia.

L'European Balloon Festival (EBF) arriba a la seva 21a edició amb diverses novetats. La principal és la inauguració durant el festival de la primera fase del Parc Central d'Igualada, que també serà un camp de vol pels globus aerostàtics. De fet, el batlle de la ciutat, Marc Castells, es va comprometre durant el certamen de l'any passat davant dels pilots de globus que en aquesta edició de l'EBF tindrien un camp de vol "en condicions". Aquesta era una reclamació històrica del festival, ja que molts dels pilots estrangers es queixaven de les condicions del camp.

En concret, la primera fase del Parc Central consta d'un espai verd de 25.000 metres quadrats amb unes grades de fusta que tenen capacitat per acollir més de 2.000 persones assegudes. A banda de les activitats relacionades amb els globus aerostàtics, l'alcalde d'Igualada ha explicat que aquest camp ha de ser un "parc per a la gent i per a la ciutat" i ha d'acollir "tot tipus d'espectacles de gran format". En aquest sentit, Castells ha dit que aquesta zona s'ha de convertir en el "gran parc de la comarca de l'Anoia". El divendres 7 de juliol s'ha organitzat una festa familiar amb un concert del Club Super 3 per inaugurar el Parc Central.

L'estructura del festival serà similar a la dels altres anys. Segons ha explicat el responsable del certamen, Josep Maria Lladó, hi haurà els tradicionals vols de competició –al matí i a la tarda- on hi haurà les proves com La Llebre –en què els globus hauran de perseguir un globus 'llebre'- o la Meta del Jutge –en què els participants han d'apropar-se el màxim possible a una diana-. Tot i que les inscripcions encara no estan tancades, enguany ja se supera la cinquantena de pilots i això, segons Lladó, és degut al nou camp de vol i també a la situació econòmica que "tot i que encara no deixem la crisi enrere, sembla que els pilots estan més desfogats".

Un dels actes populars serà el Vol de Ciutat, que per tercer any consecutiu tindrà lloc el divendres al matí i consistirà en un enlairament simultani d'una vintena de globus des de diferents punts del centre d'Igualada. La nota d'espectacularitat al cel de la ciutat la donaran quatre globus de formes especials: el globus 'Stuart the Minion' –el personatge d'animació de la coneguda pel·lícula americana 'Els Minions'-; dos mussols; i un lleó.

Enguany també es reedita la Zona Village, per a empreses del sector de l'aerostació, una Fun Zone amb a activitats infantils i també el projecte Iglús de Vent, que tornarà a omplir el centre d'Igualada amb activitats culturals i lúdiques dins de teles de globus reciclats.

Un Night Glow renovat i cloenda amb Los Manolos

La nit del dissabte 8 de juliol tindrà lloc l'encesa nocturna de globus acompanyada d'un piromusical, el Night Glow Piromusical. Enguany s'ha volgut renovar l'espectacle i, tal com ha explicat el seu coordinador, Jordi Enrich, s'ha elaborat una proposta que es diu 'Volàtil' i que "es tracta d'un relat que parteix de les emocions o les experiències que té la gent al voltant de la idea de volar". Enrich ha dit que aquest és un projecte a cinc anys vista per poder-lo consolidar i fer un Night Glow "més poètic i vivencial".

Per cloure la nit del dissabte tindrà lloc al mateix escenari del camp de vol el concert del grup Los Manolos, en el marc del festival Anòlia. Los Manolos estan de gira amb motiu dels 25 anys de les Olimpíades de Barcelona 1992.

Celebració dels 50 anys d'Apinas

L'European Balloon Festival també s'uneix enguany a la celebració del cinquantè aniversari de l'entitat anoienca Apinas, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. Per això, al llarg dels cinc dies que dura el certamen diversos usuaris d'Apinas podran volar en els diferents globus que s'enlairaran i algun d'ells exhibirà pancartes de l'entitat. També seran presents en un estand a la Zona Village i a l'espectacle del Night Glow.