EIX DIARI llança una nova edició de la Guia Gastronòmica de Vilanova i la Geltrú

EIX DIARI edita una nova edició de la Guia Gastronòmica de Vilanova i la Geltrú, un mapa que recull l'oferta dels millors restaurants i bars de copes de la ciutat amb una acurada imatge que posa en valor els millors plats de cada establiment.

Aquesta renovada confiança del sector de la restauració de Vilanova representa una satisfacció per a Eix Diari i una confirmació que la guia ha estat els darrers anys un dels instruments d'informació gastronòmic més valorat pels turistes i els residents. La multicanalitat continua sent la principal estratègia de màrqueting del mapa gastronòmic, un producte adaptat als nous temps, que mostra al potencial client la varietat i qualitat de l’oferta gastronòmica de la ciutat. El suport en paper cobreix l’escenari de desconnexió digital, i per a l’escenari de connexió, la guia ofereix solucions digitals adaptades a les diferents pantalles i usos que ens ocupen gran part del temps online: xarxes socials, mòbil i web.

En el suport en paper, s’han imprès 20.000 exemplars amb la col·laboració de Gràfiques Ferpala i en els propers dies començarà el repartiment massiu.