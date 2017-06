Els hotels de la costa metropolitana donen el tret de sortida a l'estiu amb ocupacions per sobre el 93%

Els hotels del Maresme i el Garraf afronten la temporada alta de l'estiu amb ocupacions que superen el 93% al juliol i que es preveu que freguin el ple de cara a l'agost. El sector aplaudeix el bon ritme de les reserves i vaticina que es repetirà l'èxit de l'estiu passat, que els hotelers recorden com un any "sorprenent" perquè en molts casos es va batre un "rècord" respecte temporades anteriors. Aquestes previsions de cara al juliol i agost agafen el relleu d'un mes de juny marcat també per un bon nivell de reserves, engrescades de cara a la revetlla de Sant Joan gràcies a les altes temperatures de les darreres setmanes. El visitant català i espanyol segueix sent el majoritari, si bé al Maresme hi repunta el turista rus i al Garraf guanya pes el britànic.

Al Maresme, els hotels arrencaran la temporada alta d'estiu amb una ocupació del 93% per a principis de juliol, i amb expectatives d'arribar al 98% de cara a l'agost. El president del Gremi d'Hostaleria, Jordi Noguera, assenyala que la calor de les darreres setmanes han animat les reserves d'última hora del cap de setmana de la revetlla de Sant Joan i de cara als primers dies del juliol, de manera que tot apunta que el segon trimestre de l'any es tancarà amb una ocupació mitjana del 90%.

Segons el president del Gremi, l'estiu del 2016 va ser "sorprenent" per l'elevat volum de reserves, i, davant les previsions d'aquest any, augura que es repetirà l'èxit. "Podrem dir que portarem dos exercicis amb una important recuperació al sector hoteler del Maresme", destaca Jordi Noguera, que apunta que majoritàriament les estades als hotels de la comarca són d'entre quatre i sis nits.

En relació al perfil dels turistes i visitants que trien el Maresme, hi predominen les famílies catalanes i de la resta de l'estat espanyol. Amb tot, els hotelers han constatat una recuperació "important" del mercat rus, que ha anat a l'alça els darrers dos anys, així com també ha crescut la presència de turistes britànics.

Sitges vol superar el "rècord" del 2016

Al Garraf, Sitges afronta l'estiu millorant les previsions d'ocupació respecte l'any passat. Segons dades facilitades pel Gremi d'Hostaleria, les reserves han augmentat una mitjana de dos punts, de manera que al juliol ja hi ha una ocupació prevista del 93%. Pel que fa a l'agost, els hotels tenen un 96% de les places reservades, fet que esperona el sector a fregar el ple absolut durant diversos dies del mes.

Aquestes xifres s'enllacen amb un mes de juny on les reserves també han crescut un parell de punts. "L'estiu passat va ser de rècord per a molts establiments i aquest cop esperem igualar-ho o fins i tot superar-ho", afirma a l'ACN el president del Gremi, Joan Anton Matas, que recorda que per Setmana Santa es va constatar un important augment de l'activitat als restaurants i platges.

Matas admet que a l'agost disminueix el volum de visitants procedents de Barcelona i l'àrea metropolitana, que per aquestes dates substitueixen les sortides d'un dia per viatges més llargs.

Amb tot, assegura que això es compensarà amb els turistes que s'allotgen a la capital catalana i que trien el municipi per fer una excursió puntual "perquè Sitges és un dels destins preferits". Pel que fa a la procedència dels visitants que arribaran durant l'estiu, predominen els catalans i espanyols, seguits dels francesos, si bé ha repuntat la presència de turistes britànics i alemanys.