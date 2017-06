PPG desisteix de comprar la química Akzo Nobel després d'haver presentat tres ofertes econòmiques

El futur de la química holandesa Akzo Nobel torna a estar més clar després de gairebé mig any d'incertesa. La firma nordamericana PPG ha confirmat aquesta setmana que desisteix de comprar l'empresa neerlandesa i, per tant, no es produirà cap canvi en l'actual estructura de funcionament d'Akzo Nobel que té una important filial de fabricació de pintures i barnissos al polígon industrial Domenys-II de Vilafranca del Penedès.

PPG ha presentat durant el darrer mig any fins a tres ofertes econòmiques a l'alça diferents per tal d'aquirir les accions d'Akzo Nobel, l'última de les quals el passat abril. Des d'Holanda, però, s'han refusat una darrera l'altra les tres ofertes al considerar-les insuficients. El posicionament de PPG en tot aquest procés no ha tingut caràcter “amistós”, fet que ha generat situacions de tensió entre els dos gegants mundials químics.

La retirada de PPG torna la tranquil.litat a les filials d'Akzo Nobel, inclosa la de Vilafranca del Penedès que és una de les més importants del sector químic a la comarca de l'Alt Penedès. La legislació impedeix que hi hagi més de tres ofertes de compra seguides d'una empresa cap una altra i, en conseqüència, la retirada de PPG de la batalla era obligada. Aquesta mateixa legislació permet que, passat mig any, es pugui reiniciar el procés, però després del que s'ha viscut en els darrers mesos no sembla que PPG vulgui tornar a la càrrega. L'interrogant, però, es mantindrà.