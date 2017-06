Bon començament d’any per al turisme a la costa catalana

Aquest any està sent un dels millors anys a nivell turístic per tota la costa catalana. Aquest creixement generalitzat a tota Catalunya està convertint el inici del estiu en un moment complicat per trobar plaça de vacances pels turistes que encara no tinguin clar on anar per vacances. El nivell de reserves que ja hi ha a la majoria d’hotels de la Costa Daurada i la Costa Brava, així com allotjaments més locals, ja siguin apartaments vacacionals a Salou, a Cambrils o a la zona de la Costa Brava, és molt elevat, fins i tot per la primera quinzena d’agost, el que apunta una mica com pinta aquest estiu pel turisme a les costes catalanes, amb el que probablement sigui un dels millors anys des del inici de la crisi.

Eduard Farriol, president de la Federació Empresarial d’Hosteleria i Turisme de Tarragona (FEHT) ha explicat quin creuen que es el motiu d’aquest pronunciat increment. “Estan influint diversos factors; por una banda, les reserves internacionals s’han avançat i ha anat molt bé, perque la situació geopolítica juga al nostre favor; el mercat rus s’està recuperant i el nacional sembla que està disposat a gastar més a les seves vacances.”

El turisme internacional europeu sembla que cada cop es decanta més per les costes espanyoles i catalanes, ja que el nombre de turistes provinents d’Europa que viatja a les destinacions més típiques com Turquía, Egipte o Túnez s’han anat reduint cada any, recuperant xifres del turisme català que no es veien desde feia més de deu anys. En aquest sentit Catalunya i Espanya juguen amb l’avantatge que per al turista europeu son “destins segurs”, en contraposició amb els anteriorment mencionats, a més d’influir altres factors com el clima i la gastronomia.

Rafael Espejo, director d’operacions del hotel de luxe Santa Marta de Lloret de Mar explica l’alegria que “pateix” ara mateix el gremi turístic de les diferents zones de les costes catalanes. “Durant el maig i el juny hem rebut moltísimes peticions per agost, cosa que no passava desde feia molt de temps.” Per la seva banda Enric Dotras, president dels hotelers de Lloret de Mar apunta que ja “hi ha establiments que tenen un 50% més de reserves fetes per agost respecte a l’any passat.