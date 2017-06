Aquest dissabte torna el Mar de Tapes al Mercat de Mar de Vilanova

Des de dos quarts de nou del vespre fins la una de la matinada de dissabte, el Mercat de Mar acull la sisena edició de la Festa d'Estiu Mar de Tapes. Al llarg de tot el vespre les diferents parades del Mercat de Mar obren les seves portes per oferir tapes i beguda, a preus molt econòmics. Les diferents tapes estaran elaborades amb els productes que habitualment venes les parades. També hi haurà una parada específica dedicada a la cervesa artesana que dura l'Associació Singlot.

Paral·lelament, a dos quarts de nou del vespre hi haurà una Batucada que farà un petit recorregut que s'iniciarà al pas sota de la via de la rambla de Pau i seguirà per carrer de l'Àncora i el carrer de la Llibertat fins arribar davant mateix del Mercat de Mar. A partir de les 21 h està previst que s'iniciï una sessió de Dj's organitzada per l'Associació de Comerciants del Marcat de Mar amb la col·laboració de Comerç de Mar que també realitzarà alguns actes per tal d'acompanyar el Mar de Tapes.

Destaca el fet que el mateix dissabte, un cop s'acabi la processó marinera en honor a Sant Pere Pescador (la processó comença al voltant de les 17 h), el moll de la llotja de pescadors acollirà la quarta edició dels Tastets de sant Pere. Es tracta d'una molt bona oportunitat de poder tastar diversos plats i ranxos típics sota l'organització de la Confraria de Pescadors.